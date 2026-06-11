Karl Urban revela como “O Senhor dos Anéis” influenciou seu trabalho em “The Boys”

"Foi uma experiência muito importante para mim como jovem ator. Trabalhar com pessoas como Sir Peter Jackson, Ian McKellen e Viggo Mortensen, e ver como eles abordavam o trabalho... E, passando para 'The Boys', muito do que aprendi em 'O Senhor dos Anéis' pude aplicar lá", afirmou. Assim, quando assumiu o papel de ator mais experiente em "The Boys", procurou transmitir aos colegas os ensinamentos que aprendeu durante aquele tempo. Foto: Divulgação