Na Alemanha, projeto aproveita espaço acima das estradas para gerar energia com painéis solares suspensos

O projeto também considerou a possibilidade de danos localizados provocados por acidentes, de modo que um incidente não comprometa toda a estrutura. Escadas e passarelas foram incorporadas ao conceito para facilitar inspeções e reparos periódicos. Na escolha dos painéis, o Fraunhofer ISE optou por módulos cristalinos de alta eficiência, mais adequados para otimizar a produção de energia em uma área relativamente limitada. Foto: Imagem gerada por IA