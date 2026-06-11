Censura literária: Estados Unidos registram número histórico de livros proibidos em escolas e bibliotecas

Organizações ligadas à defesa da liberdade de expressão afirmam que a censura tem sido utilizada como instrumento para restringir o acesso a determinadas perspectivas históricas, sociais e culturais. Levantamentos de livreiros apontam que 92% das campanhas de proibição parte de grupos conservadores que alegam defender os "interesses de pais de alunos". Títulos famosos como "Me Chame Pelo Seu Nome", "O Conto da Aia" e até a Bíblia estão entre os que já foram censurados. Foto: Reprodução/Instagram