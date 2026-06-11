Novas espécies de minhocas são descobertas no interior de São Paulo

Os estudos que culminaram na descoberta tiveram início em 2018, quando equipes da Embrapa e das universidades parceiras passaram a avaliar a influência dos sistemas integrados sobre as populações de minhocas na Fazenda Canchim. Os espécimes coletados foram enviados à Coleção Fritz Müller de Oligoquetas, mantida pela Embrapa Florestas em Colombo, no Paraná, e ao Museu de Zoologia de São Paulo, garantindo que o material fique disponível para estudos futuros. Foto: Pixabay