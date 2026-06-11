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Em meio a tensões com a China, Taiwan apresenta três versões de cães-robôs militares

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Redação Flipar
  • Os sensores, softwares e sistemas foram desenvolvidos em Taiwan pelo Instituto Nacional Chung-Shan de Ciência e Tecnologia (NCSIST). Embora os militares já tenham demonstrado interesse na tecnologia, nenhuma aquisição oficial foi anunciada até o momento, o que mantém os equipamentos na fase de testes e demonstrações. Cada modelo possui uma função específica; veja a seguir!
    Os sensores, softwares e sistemas foram desenvolvidos em Taiwan pelo Instituto Nacional Chung-Shan de Ciência e Tecnologia (NCSIST). Embora os militares já tenham demonstrado interesse na tecnologia, nenhuma aquisição oficial foi anunciada até o momento, o que mantém os equipamentos na fase de testes e demonstrações. Cada modelo possui uma função específica; veja a seguir! Foto: Reprodução/CNA English News
  • A versão destinada à vigilância conta com sensores LiDAR tridimensionais e câmeras térmicas, capazes de detectar fontes de calor, evitar obstáculos e produzir mapas detalhados do ambiente. Essas características permitem operações autônomas em áreas de difícil acesso e durante a noite. Outro modelo, equipado com sistemas eletro-ópticos, é focado em tarefas de reconhecimento e identificação de alvos. Ele coleta informações em campo e as transmite para centros de comando responsáveis pela coordenaç
    A versão destinada à vigilância conta com sensores LiDAR tridimensionais e câmeras térmicas, capazes de detectar fontes de calor, evitar obstáculos e produzir mapas detalhados do ambiente. Essas características permitem operações autônomas em áreas de difícil acesso e durante a noite. Outro modelo, equipado com sistemas eletro-ópticos, é focado em tarefas de reconhecimento e identificação de alvos. Ele coleta informações em campo e as transmite para centros de comando responsáveis pela coordenaç Foto: Reprodução/YouTube APT
  • O terceiro protótipo é o que mais desperta atenção. Projetado para
    O terceiro protótipo é o que mais desperta atenção. Projetado para "apoio de fogo", ele transporta uma estação de armas controlada remotamente instalada sobre a estrutura do robô. Segundo os desenvolvedores, futuras versões poderão atuar em conjunto com drones e veículos terrestres não tripulados, formando uma rede integrada de combate capaz de operar em diferentes ambientes simultaneamente. Foto: Reprodução/YouTube APT
  • Os cães-robôs foram concebidos principalmente para atuar em ilhas remotas controladas por Taiwan no disputado Mar do Sul da China. Nessas áreas, a manutenção de efetivos permanentes exige altos custos logísticos e expõe militares a riscos constantes. A utilização de sistemas autônomos pode ampliar a capacidade de monitoramento das zonas costeiras e reforçar a segurança de instalações estratégicas sem a necessidade de presença humana contínua.
    Os cães-robôs foram concebidos principalmente para atuar em ilhas remotas controladas por Taiwan no disputado Mar do Sul da China. Nessas áreas, a manutenção de efetivos permanentes exige altos custos logísticos e expõe militares a riscos constantes. A utilização de sistemas autônomos pode ampliar a capacidade de monitoramento das zonas costeiras e reforçar a segurança de instalações estratégicas sem a necessidade de presença humana contínua. Foto: Reprodução/YouTube APT
  • A apresentação dos cães-robôs ocorre em um momento de atenção internacional sobre a segurança de Taiwan. Pequim considera a ilha parte de seu território e mantém atividades militares frequentes nas áreas próximas. Apesar do potencial tecnológico, o projeto também levanta discussões sobre os limites do uso de sistemas armados sem tripulação.
    A apresentação dos cães-robôs ocorre em um momento de atenção internacional sobre a segurança de Taiwan. Pequim considera a ilha parte de seu território e mantém atividades militares frequentes nas áreas próximas. Apesar do potencial tecnológico, o projeto também levanta discussões sobre os limites do uso de sistemas armados sem tripulação. Foto: Domínio Público
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