Em meio a tensões com a China, Taiwan apresenta três versões de cães-robôs militares

A versão destinada à vigilância conta com sensores LiDAR tridimensionais e câmeras térmicas, capazes de detectar fontes de calor, evitar obstáculos e produzir mapas detalhados do ambiente. Essas características permitem operações autônomas em áreas de difícil acesso e durante a noite. Outro modelo, equipado com sistemas eletro-ópticos, é focado em tarefas de reconhecimento e identificação de alvos. Ele coleta informações em campo e as transmite para centros de comando responsáveis pela coordenaç Foto: Reprodução/YouTube APT