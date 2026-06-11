Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Alcântara: a cidade maranhense onde o passado colonial encontra a tecnologia espacial

RF
Redação Flipar
  • Na costa maranhense, Alcântara está a cerca de 30 quilômetros de São Luís, capital do estado, do outro lado da Baía de São Marcos. Fundada durante o período colonial, a cidade tornou-se um dos principais centros econômicos do Maranhão a partir do século 18, graças à economia do açúcar e, depois, do algodão.
    Na costa maranhense, Alcântara está a cerca de 30 quilômetros de São Luís, capital do estado, do outro lado da Baía de São Marcos. Fundada durante o período colonial, a cidade tornou-se um dos principais centros econômicos do Maranhão a partir do século 18, graças à economia do açúcar e, depois, do algodão. Foto: Nando cunha/Wikimedia Commons
  • Nessa época, foram construídos casarões, igrejas e prédios públicos que hoje formam um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais do Brasil, cujo tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional (IPHAN) aconteceu em 1984.
    Nessa época, foram construídos casarões, igrejas e prédios públicos que hoje formam um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais do Brasil, cujo tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional (IPHAN) aconteceu em 1984. Foto: Nando cunha/Wikimedia Commons
  • Alcântara abriga atualmente mais de 300 edificações coloniais, muitas delas tombadas, o que transforma o município em um verdadeiro museu a céu aberto, apesar do estado de abandono de muitas dessas estruturas.
    Alcântara abriga atualmente mais de 300 edificações coloniais, muitas delas tombadas, o que transforma o município em um verdadeiro museu a céu aberto, apesar do estado de abandono de muitas dessas estruturas. Foto: Nando cunha/Wikimedia Commons
  • Entre os destaques desse conjunto estão as ruínas do Palácio Negro e da Igreja de São Matias e da Igreja do Carmo, além do pelourinho e de sobrados que resistem ao tempo com fachadas desgastadas, mas carregadas de história.
    Entre os destaques desse conjunto estão as ruínas do Palácio Negro e da Igreja de São Matias e da Igreja do Carmo, além do pelourinho e de sobrados que resistem ao tempo com fachadas desgastadas, mas carregadas de história. Foto: John Jessé/Wikimedia Commons
  • Além do patrimônio arquitetônico, Alcântara guarda forte herança cultural afro-brasileira. A cidade possui a maior proporção de população quilombola do Brasil, com 84,6% de seus moradores autodeclarados (cerca de 15 mil pessoas). São dezenas de comunidades descendentes de escravizados que mantêm tradições vivas até hoje.
    Além do patrimônio arquitetônico, Alcântara guarda forte herança cultural afro-brasileira. A cidade possui a maior proporção de população quilombola do Brasil, com 84,6% de seus moradores autodeclarados (cerca de 15 mil pessoas). São dezenas de comunidades descendentes de escravizados que mantêm tradições vivas até hoje. Foto: Paulo Fernando 123/Wikimedia Commons
  • Alcântara só pode ser acessada com facilidade por via marítima, em travessias que partem de São Luís. Esse aspecto contribui para a preservação do ritmo tranquilo e de sua paisagem urbana pouco modificada ao longo dos anos.
    Alcântara só pode ser acessada com facilidade por via marítima, em travessias que partem de São Luís. Esse aspecto contribui para a preservação do ritmo tranquilo e de sua paisagem urbana pouco modificada ao longo dos anos. Foto: Nando cunha/Wikimedia Commons
  • Porém, a cidade tem uma faceta altamente tecnológica pela presença do Centro de Lançamento de Alcântara, uma das estruturas mais estratégicas do programa espacial brasileiro.
    Porém, a cidade tem uma faceta altamente tecnológica pela presença do Centro de Lançamento de Alcântara, uma das estruturas mais estratégicas do programa espacial brasileiro. Foto: Warley de Andrade/TV Brasil
  • Criado em 1983 e inaugurado oito anos depois, o centro foi construído em Alcântara pelo fato de a região ter uma das localizações estrategicamente mais privilegiadas do mundo para esse tipo de operação, próxima à Linha do Equador (apenas 2,3 graus de latitude).
    Criado em 1983 e inaugurado oito anos depois, o centro foi construído em Alcântara pelo fato de a região ter uma das localizações estrategicamente mais privilegiadas do mundo para esse tipo de operação, próxima à Linha do Equador (apenas 2,3 graus de latitude). Foto: Reprodução Youtube
  • Essa proximidade permite aproveitar a velocidade maior de rotação da Terra, reduzindo significativamente o consumo de combustível nos lançamentos, com economia de até 30%. Além disso, as condições climáticas da região são consideradas favoráveis, com maior regularidade meteorológica .
    Essa proximidade permite aproveitar a velocidade maior de rotação da Terra, reduzindo significativamente o consumo de combustível nos lançamentos, com economia de até 30%. Além disso, as condições climáticas da região são consideradas favoráveis, com maior regularidade meteorológica . Foto: Agência Brasil /Wikimedia Commons
  • O centro é utilizado para lançamentos de foguetes e testes de tecnologias espaciais. Apesar disso, sua história é marcada por desafios. Em 2003, a explosão de um foguete vitimou 21 pessoas, no que é considerado o maior desastre da área espacial brasileira. Além disso, a implantação da base impactou comunidades locais, especialmente quilombolas, que foram deslocadas durante sua construção, tema que ainda gera debates e reivindicações.
    O centro é utilizado para lançamentos de foguetes e testes de tecnologias espaciais. Apesar disso, sua história é marcada por desafios. Em 2003, a explosão de um foguete vitimou 21 pessoas, no que é considerado o maior desastre da área espacial brasileira. Além disso, a implantação da base impactou comunidades locais, especialmente quilombolas, que foram deslocadas durante sua construção, tema que ainda gera debates e reivindicações. Foto: Rose Brasil/ABr/Wikimedia Commons
  • Essa convivência entre passado e futuro é o aspecto mais fascinante de Alcântara. De um lado, ruínas coloniais silenciosas. De outro, uma base científica que aponta para o futuro tecnológico do país.
    Essa convivência entre passado e futuro é o aspecto mais fascinante de Alcântara. De um lado, ruínas coloniais silenciosas. De outro, uma base científica que aponta para o futuro tecnológico do país. Foto: João Vicente/Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay