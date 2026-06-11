Celebridades e TV
Reginaldo Faria: em cartaz com novo filme, ator completa 89 anos de vida
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Em abril de 2025, Reginaldo Faria lançou-se em uma nova empreitada profissional. Ele lançou o primeiro disco de sua carreira. O álbum “Violão”, da gravadora Kuarup, traz 13 faixas instrumentais que o próprio Reginaldo Faria compôs no transcorrer de sua vida, desde a juventude. “Os anos foram passando e eu fui tocando nas horas vagas. Até que meus filhos sugeriram de eu gravar um CD, para que eu pudesse registrar as minhas composições, eu tenho mais de 60 canções escritas que quero publicar em um Foto: Divulgação
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Com mais de 70 anos de carreira como ator, Reginaldo Faria é uma personalidade indissociável da história da televisão brasileira. Ele nasceu no dia 11 de junho de 1937 em Nova Friburgo, município localizado no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução do Instagram @oficialreginaldofaria
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Filho de um açougueiro, Reginaldo costumava ajudar o pai no trabalho desde pequeno e já estudava violão. Ele alimentava o sonho de ser ator inspirando-se em ídolos como Anselmo Duarte - o diretor de “O Pagador de Promessas”, filme que venceu a Palma de Ouro de Cannes em 1962. Foto: Reprodução do Instagram @oficialreginaldofaria
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Ele é irmão do cineasta Roberto Farias (1932 - 2018), que dirigiu filmes como “Assalto ao Trem Pagador”, que teve Reginaldo Faria no elenco, “Roberto Carlos em Ritmo de Aventura” e “Os Trapalhões no Auto da Compadecida”. Uma curiosidade é que Roberto tinha um ‘s’ no sobrenome graças a um erro do cartório em que foi registrado. Foto: Divulgação
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Antes de iniciar a carreira de ator, reginaldo Faria foi assistente de câmera do irmão no filme “Rico Ri à Toa”, em 1957. No segundo filme de Roberto Farias, “No Mundo da Lua” (1958), ele já participou como ator. Foto: Divulgação
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Em 1977, Reginaldo Faria ganhou projeção como o protagonista do filme “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia”, do cineasta argentino naturalizado brasileiro Héctor Babenco (1946 - 2016). Foto: Reprodução do Instagram @oficialreginaldofaria
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Ele foi protagonista da primeira novela exibida pela Globo, “Ilusões Perdidas”, escrita por Enia Petri, em 1965. O folhetim ainda teve no elenco nomes como Norma Blum, Leila Diniz, Osmar Prado e Emiliano Queiroz. Foto: Reprodução do Instagram @oficialreginaldofaria
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Nas décadas seguintes, Reginaldo Faria despontou como galã em novelas que se tornaram clássicos da teledramaturgia brasileira. Entre elas “Dancin’ Days” (1977) e “Água Viva”(1980), ambas de Gilberto Braga, e “Ti Ti Ti” (1985), de Maria Adelaide Amaral. Foto: Divulgação
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Reginaldo teve uma curta passagem pela extinta TV Manchete, emissora em que protagonizou a novela “Corpo Santo”, em 1987. Em seguida, ele retornou à Globo para um dos papéis mais marcantes de sua carreira, o de Marco Aurélio em “Vale Tudo”, de 1988, também de Gilberto Braga. Foto: Reprodução Rede Globo
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Nos anos seguintes, ele ainda teria papéis de destaques em “Tieta” (1989), “Vamp” (1991) e “Força de um Desejo” (1999), além de atuar em minisséries como “As Noivas de Copacabana” (1992), de Dias Gomes, e ‘Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados” (1995). Foto: Divulgação
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Neste século, Reginaldo Faria seguiu com trabalhos em novelas relevantes, como “O Clone” (2001), de Gloria Perez, “Paraíso” (2009), de Benedito Ruy Barbosa, e “Cordel Encantado” (2011). Em 1999, ele havia participado de "Força de um Desejo". A última aparição de Reginaldo Faria até o momento em novelas foi em ‘Fuzuê”, de 2023, quando fez uma participação especial na pele do personagem Abilio Fontes. Foto: Reprodução do Instagram @oficialreginaldofaria
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No cinema, outros papéis destacados de Reginaldo Faria foram em “Memórias Póstumas”, adaptação do romance de Machado de Assis, e “Cazuza - O Tempo Não Pára”. Foto: Reprodução/Prime
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Reginaldo Faria tem três filhos, todos também ligados ao universo artístico: os atores Marcelo e Candê Faria, e o diretor e produtor Régis Faria. Marcelo e Régis são frutos do casamento com a psicanalista Katia Ashcar. Já Candé é filho do ator com a advogada e paisagista Telca Malheiro. Desde 2005, ele é casado com a psicoterapeuta Vania Dotto Alves. Foto: Reprodução do Instagram @oficialreginaldofaria
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