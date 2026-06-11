Reginaldo Faria: em cartaz com novo filme, ator completa 89 anos de vida

Em abril de 2025, Reginaldo Faria lançou-se em uma nova empreitada profissional. Ele lançou o primeiro disco de sua carreira. O álbum “Violão”, da gravadora Kuarup, traz 13 faixas instrumentais que o próprio Reginaldo Faria compôs no transcorrer de sua vida, desde a juventude. “Os anos foram passando e eu fui tocando nas horas vagas. Até que meus filhos sugeriram de eu gravar um CD, para que eu pudesse registrar as minhas composições, eu tenho mais de 60 canções escritas que quero publicar em um Foto: Divulgação