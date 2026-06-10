Festival Internacional de Folclore: o mundo em Nova Petrópolis

O festival reúne grupos folclóricos do Brasil e do exterior, oferecendo ao público uma verdadeira viagem cultural. Cada apresentação traz elementos únicos, como trajes típicos, músicas tradicionais e coreografias que revelam a identidade de cada povo. A diversidade é tão ampla que já estiveram presentes delegações de países da América do Norte, Europa, Ásia e África, tornando o evento um verdadeiro mosaico cultural que encanta e educa ao mesmo tempo. Foto: Instagram