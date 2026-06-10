Escavações em Londres revelam estrada romana de 2 mil anos preservada sob avenida moderna

A via também ocupa um lugar especial na cultura popular britânica. Ela aparece como uma das propriedades mais conhecidas do tabuleiro do famoso jogo de tabuleiro Monopoly na versão britânica, onde representa uma das áreas de menor valor imobiliário do jogo. A escolha refletia a realidade econômica da região quando o tabuleiro foi criado na década de 1930. Foto: Joshua Hoehne/Unsplash