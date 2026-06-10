Nasa define equipe da Artemis III, missão que prepara futura base lunar; conheça os astronautas

Luca Parmitano: Parmitano representa a Agência Espacial Europeia (ESA) na missão Artemis III e será responsável pela função de piloto da espaçonave. Integrado ao corpo de astronautas da ESA desde 2009, o italiano acumulou experiência em missões espaciais e, em 2011, atuou como engenheiro de voo na primeira expedição de longa permanência da agência italiana na Estação Espacial Internacional. Foto: Divulgação/ESA