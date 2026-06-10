Lenine apresenta a turnê “Eita” em São Paulo no Tokyo Marine Hall

A turnê é a terceira parte de um projeto iniciado em novembro de 2025 com o lançamento do álbum “Eita” e do filme de mesmo nome. O álbum foi o primeiro trabalho autoral de Lenine com repertório inédito em uma década, após o lançamento de “Carbono”, em 2015, e reúne 11 faixas inéditas, marcando o retorno do artista ao estúdio. No disco, Lenine assina a direção artística e conta com produção musical do filho Bruno Giorgi, além de participações especiais de artistas de diferentes gerações, como Mar Foto: Divulgação