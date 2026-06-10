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Lenine apresenta a turnê “Eita” em São Paulo no Tokyo Marine Hall
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Com um repertório de 31 músicas, o show contou com canções inéditas como “Confia em Mim” e “Meu Xamego”, além de clássicos como “Paciência” e “Jack Soul Brasileiro”. Após as apresentações em Fortaleza e São Paulo, a turnê segue por cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, e tem encerramento previsto para 4 de setembro, em Buenos Aires, na Argentina. Foto: Reprodução / Instagram
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A turnê é a terceira parte de um projeto iniciado em novembro de 2025 com o lançamento do álbum “Eita” e do filme de mesmo nome. O álbum foi o primeiro trabalho autoral de Lenine com repertório inédito em uma década, após o lançamento de “Carbono”, em 2015, e reúne 11 faixas inéditas, marcando o retorno do artista ao estúdio. No disco, Lenine assina a direção artística e conta com produção musical do filho Bruno Giorgi, além de participações especiais de artistas de diferentes gerações, como Mar Foto: Divulgação
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Conheça a trajetória de Oswaldo Lenine Macedo Pimentel. Nascido no dia 2 de fevereiro de 1959, no Recife, capital de Pernambuco, ele é um cantor, compositor, arranjador, produtor, multi-instrumentista e até engenheiro químico por formação, conhecido pela sua curiosidade intelectual e pela busca constante por novas formas de expressão. Foto: Wikimedia Commons / 26 Prêmio da Música Brasileira
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A escolha pelo nome Lenine foi uma homenagem feita por seu pai ao líder revolucionário soviético Vladimir Lênin. Figura central da Revolução Russa de 1917, Lênin liderou o movimento que derrubou o governo provisório do país e deu origem à União Soviética. Depois, esse foi o nome que usou como nome artístico. Foto: Wikimedia Commons / CulturaGovBr / LiadePaula
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Ainda criança, Lenine aprendeu a tocar violão por conta própria, pegando às escondidas o instrumento da irmã mais velha. A diversidade das referências que ouviu na infância, da música erudita ao folclore russo, passando pelo jazz e pela canção popular brasileira, moldou a estética híbrida que mais tarde se tornaria sua marca. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
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No fim dos anos 1970, Lenine deixou o Recife e migrou para o Rio de Janeiro em busca de espaço para desenvolver sua carreira musical. Seu primeiro disco, “Baque Solto”, gravado em parceria com Lula Queiroga, saiu em 1983. Desde então, ele já lançou mais de 30 álbuns, entre produções de estúdio e ao vivo. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
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Ele também foi gravado por grandes artistas. O seu vasto repertório também ganhou voz nas interpretações de nomes como Maria Bethânia, Elba Ramalho, Daniela Mercury, Gilberto Gil e Milton Nascimento. Também produziu discos de artistas como Maria Rita, Chico César e Pedro Luís e assinou trilhas. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
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Sua obra também abriu caminhos para colaborações com outras linguagens e gêneros, como a parceria com o rapper GOG, que sampleou a canção “A Ponte” e levou o diálogo entre rap e MPB para um novo público. Foto: Wikimedia Commons / 26 Prêmio da Música Brasileira
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Entre seus maiores sucessos estão canções como “Paciência”, “Hoje Eu Quero Sair Só”, “Jack Soul Brasileiro”, “Leão do Norte”, “Todas Elas Juntas Num Só Ser” e “É o Que Me Interessa”, músicas que ajudaram a consolidar a fama do artista pelo país e estão entre as mais lembradas pelo público. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
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Como se não fosse o suficiente, Lenine expandiu sua atuação para além dos palcos e estúdios: trabalhou com diretores como Guel Arraes e Jorge Furtado, assinou direção musical de produções para TV e participou de projetos de teatro musical. Foto: Wikimedia Commons / Ministerio de Cultura de la Nación
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Ao longo da carreira, ele conquistou e foi indicado a diversos prêmios nacionais e internacionais importantes da indústria musical, como o Grammys Latino, APCA e o Prêmio da Música Brasileira, além de ter ultrapassado a impressionante marca de quinhentas canções escritas, gravadas ou produzidas. Foto: Wikimedia Commons / 26 Prêmio da Música Brasileira