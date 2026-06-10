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Animais

Das montanhas aos casacos: 12 lãs que aquecem gerações

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Redação Flipar
  • Lã Merino Considerada uma das lãs mais conhecidas do mundo, a merino é obtida de ovelhas da raça Merino. As fibras são finas, macias e costumam causar menos desconforto em contato com a pele do que lãs mais grossas.
    Lã Merino Considerada uma das lãs mais conhecidas do mundo, a merino é obtida de ovelhas da raça Merino. As fibras são finas, macias e costumam causar menos desconforto em contato com a pele do que lãs mais grossas. Foto:
  • Cashmere O cashmere é produzido a partir da pelagem de cabras criadas principalmente em regiões frias da Ásia. A fibra é valorizada pela maciez, leveza e excelente capacidade de isolamento térmico.
    Cashmere O cashmere é produzido a partir da pelagem de cabras criadas principalmente em regiões frias da Ásia. A fibra é valorizada pela maciez, leveza e excelente capacidade de isolamento térmico. Foto: imagem gerada por i.a
  • Alpaca Originária da região andina da América do Sul, a lã de alpaca é conhecida pelo toque suave e pela boa retenção de calor. Ela também costuma apresentar brilho natural e ampla variedade de tonalidades.
    Alpaca Originária da região andina da América do Sul, a lã de alpaca é conhecida pelo toque suave e pela boa retenção de calor. Ela também costuma apresentar brilho natural e ampla variedade de tonalidades. Foto: imagem gerada por i.a
  • Mohair O mohair é obtido da cabra Angorá e se destaca pela aparência brilhante e pela resistência. É frequentemente utilizado em suéteres, casacos e tecidos decorativos.
    Mohair O mohair é obtido da cabra Angorá e se destaca pela aparência brilhante e pela resistência. É frequentemente utilizado em suéteres, casacos e tecidos decorativos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Angorá Produzida a partir dos pelos do coelho angorá, essa lã é extremamente macia e leve. Muitas vezes é misturada a outras fibras para aumentar a durabilidade das peças.
    Angorá Produzida a partir dos pelos do coelho angorá, essa lã é extremamente macia e leve. Muitas vezes é misturada a outras fibras para aumentar a durabilidade das peças. Foto: imagem gerada por i.a
  • Shetland A lã Shetland vem de pequenas ovelhas criadas nas ilhas de mesmo nome, na Escócia. Tradicionalmente, é utilizada na confecção de malhas resistentes para climas frios.
    Shetland A lã Shetland vem de pequenas ovelhas criadas nas ilhas de mesmo nome, na Escócia. Tradicionalmente, é utilizada na confecção de malhas resistentes para climas frios. Foto: imagem gerada por i.a
  • Lambswool O termo lambswool refere-se à lã obtida na primeira tosquia de um cordeiro jovem. Por isso, costuma apresentar fibras mais macias e delicadas do que as encontradas em animais adultos.
    Lambswool O termo lambswool refere-se à lã obtida na primeira tosquia de um cordeiro jovem. Por isso, costuma apresentar fibras mais macias e delicadas do que as encontradas em animais adultos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Vicunha Considerada uma das fibras naturais mais raras do mundo, a lã de vicunha é obtida de um animal nativo dos Andes. Sua produção limitada contribui para o alto valor de mercado.
    Vicunha Considerada uma das fibras naturais mais raras do mundo, a lã de vicunha é obtida de um animal nativo dos Andes. Sua produção limitada contribui para o alto valor de mercado. Foto: imagem gerada por i.a
  • Lã Corriedale Originária do cruzamento de diferentes raças ovinas, a lã Corriedale combina maciez e resistência. É utilizada tanto na indústria têxtil quanto em trabalhos artesanais.
    Lã Corriedale Originária do cruzamento de diferentes raças ovinas, a lã Corriedale combina maciez e resistência. É utilizada tanto na indústria têxtil quanto em trabalhos artesanais. Foto: imagem gerada por i.a
  • Lã Romney Produzida por ovelhas Romney, essa fibra é conhecida pela durabilidade e pela resistência à umidade. Costuma ser empregada em peças que exigem maior robustez.
    Lã Romney Produzida por ovelhas Romney, essa fibra é conhecida pela durabilidade e pela resistência à umidade. Costuma ser empregada em peças que exigem maior robustez. Foto: imagem gerada por i.a
  • Lã Lincoln A lã Lincoln é reconhecida pelas fibras longas e pelo brilho natural. Ao longo da história, foi bastante utilizada na fabricação de tecidos e artigos decorativos.
    Lã Lincoln A lã Lincoln é reconhecida pelas fibras longas e pelo brilho natural. Ao longo da história, foi bastante utilizada na fabricação de tecidos e artigos decorativos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Lã Bluefaced Leicester Obtida de uma raça britânica de ovelhas, apresenta fibras finas e sedosas. É frequentemente empregada na produção de roupas e acessórios que combinam conforto e elegância.
    Lã Bluefaced Leicester Obtida de uma raça britânica de ovelhas, apresenta fibras finas e sedosas. É frequentemente empregada na produção de roupas e acessórios que combinam conforto e elegância. Foto: imagem gerada por i.a
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