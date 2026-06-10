Roquefort: o queijo azul que nasceu nas cavernas

A origem do Roquefort remonta à Idade Média, quando pastores da região descobriram que o leite de ovelha maturado nas cavernas locais adquiria sabor e textura únicos, dando início a uma tradição que atravessou séculos. Reconhecido oficialmente em 1925 como Denominação de Origem Protegida, tornou-se o primeiro queijo francês a receber tal distinção. A trajetória do Roquefort reflete a capacidade de preservar práticas artesanais diante da modernização, mantendo viva a identidade de uma região e de Foto: imagem gerada por i.a