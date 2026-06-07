Galeria
Plantas com folhagens roxas levam cor e elegância aos ambientes
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Trapoeraba-roxa (Tradescantia pallida) Uma das mais populares, possui folhas alongadas em tom púrpura intenso e crescimento rápido. É muito utilizada como forração, em vasos suspensos e para preencher canteiros com pouca manutenção. Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz wikimedia commons
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Coleus roxo (Coração-magoado) Conhecido pelas folhas coloridas e desenhadas, pode apresentar diferentes combinações de roxo, vinho e verde. A intensidade das cores costuma variar conforme a luminosidade recebida. Foto: I, Brighterorange wikimedia commons
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Gynura (Veludo-roxo) Chama atenção pela textura aveludada das folhas, cobertas por finos pelos arroxeados. É uma planta bastante decorativa para ambientes internos bem iluminados. Foto: LucaLuca wikimedia commons
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Hemigraphis alternata (Luz-da-noite) Suas folhas apresentam reflexos metálicos entre o verde escuro e o roxo. É uma espécie compacta, muito usada em bordaduras e vasos ornamentais. Foto: Vengolis wikimedia commons
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Trevo-roxo (Oxalis triangularis) Famoso pelas folhas em formato triangular, abre durante o dia e se fecha à noite. O visual delicado faz sucesso em jardins, floreiras e ambientes internos iluminados Foto: H?i V? Thanh - wikimedia commons
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Escudo-persa (Strobilanthes dyerianus) Possui folhas grandes com brilho metálico e tonalidade que mistura roxo, prata e violeta. É considerada uma das folhagens mais vistosas para áreas de meia-sombra. Foto: Codify from Perth wikimedia commons
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Iresine (Iresine herbstii) Também chamada de folha-sangue, apresenta tons que variam entre o vermelho e o roxo intenso. Cresce rapidamente e cria pontos de destaque em canteiros coloridos. Foto: Stan Shebs wikimedia commons
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Tradescantia zebrina Parente da trapoeraba-roxa, possui folhas listradas em verde-prateado e roxo. Seu hábito pendente a torna uma excelente opção para jardineiras e vasos suspensos. Foto: Raffi Kojian wikimedia commons
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Cordyline roxa (Dracena-vermelha) Muito usada em projetos tropicais, forma touceiras elegantes com folhas longas em tons de vinho e púrpura com folhas mais avermelhadas e outras roxas. Funciona bem tanto em jardins quanto em vasos. Foto: Louise Wolff wikimedia commons
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Alternanthera roxa Espécie compacta bastante utilizada para formar desenhos em canteiros. Suas folhas pequenas exibem coloração arroxeada intensa durante praticamente todo o ano. Foto: Dick Culbert wikimedia commons
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Bromélia-neoregélia Algumas variedades desenvolvem folhas em tons de roxo, vinho e vermelho, especialmente quando recebem boa luminosidade. Além da folhagem colorida, possuem formato ornamental marcante. Foto: Alejandro Bayer Tamayo fwikimedia commons
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Setcreasea ou coração-roxo-gigante Semelhante à trapoeraba-roxa, mas com folhas maiores e coloração ainda mais intensa. Cresce rapidamente e cria belos efeitos em bordaduras e vasos amplos. Foto: Tortie tude wikimedia commons