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Tipos de massa italiana que poucos brasileiros conhecem e merecem ser descobertos

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Redação Flipar
  • Orecchiette Originária da região da Puglia, essa massa tem formato que lembra pequenas orelhas, característica que inspirou seu nome. Sua cavidade ajuda a reter molhos e ingredientes, sendo muito utilizada em receitas com vegetais e carnes.
    Orecchiette Originária da região da Puglia, essa massa tem formato que lembra pequenas orelhas, característica que inspirou seu nome. Sua cavidade ajuda a reter molhos e ingredientes, sendo muito utilizada em receitas com vegetais e carnes. Foto: Pixabay
  • Cavatelli Pequena e levemente alongada, apresenta uma cavidade central criada durante o preparo. É comum no sul da Itália e costuma ser servida com molhos robustos, que aderem facilmente à sua superfície.
    Cavatelli Pequena e levemente alongada, apresenta uma cavidade central criada durante o preparo. É comum no sul da Itália e costuma ser servida com molhos robustos, que aderem facilmente à sua superfície. Foto: Augustine Fou Unsplash
  • Pappardelle Conhecida pelas largas tiras de massa, é uma das especialidades da Toscana. Sua largura permite acompanhar molhos mais densos e preparações à base de carnes cozidas lentamente.
    Pappardelle Conhecida pelas largas tiras de massa, é uma das especialidades da Toscana. Sua largura permite acompanhar molhos mais densos e preparações à base de carnes cozidas lentamente. Foto: Pixabay
  • Mafaldine Reconhecida pelas bordas onduladas, possui aparência elegante e marcante. O formato ajuda a capturar molhos entre as curvas, proporcionando uma experiência diferente das massas lisas tradicionais.
    Mafaldine Reconhecida pelas bordas onduladas, possui aparência elegante e marcante. O formato ajuda a capturar molhos entre as curvas, proporcionando uma experiência diferente das massas lisas tradicionais. Foto: Imagem de Richard Eisenmenger por Pixabay
  • Strozzapreti Seu formato torcido e irregular faz parte de seu charme. Bastante popular em algumas regiões italianas, combina bem com molhos encorpados e receitas que valorizam a textura da massa.
    Strozzapreti Seu formato torcido e irregular faz parte de seu charme. Bastante popular em algumas regiões italianas, combina bem com molhos encorpados e receitas que valorizam a textura da massa. Foto: Gogerr wikimedia commons
  • Trofie Tradicional da Ligúria, apresenta formato estreito e retorcido. É frequentemente associada ao molho pesto, pois suas curvas ajudam a distribuir o sabor de maneira uniforme
    Trofie Tradicional da Ligúria, apresenta formato estreito e retorcido. É frequentemente associada ao molho pesto, pois suas curvas ajudam a distribuir o sabor de maneira uniforme Foto: imagem gerada pór i.a
  • Busiate Típica da Sicília, tem formato espiralado e alongado. Sua estrutura foi desenvolvida para reter melhor os molhos, tornando cada garfada mais saborosa e equilibrada.
    Busiate Típica da Sicília, tem formato espiralado e alongado. Sua estrutura foi desenvolvida para reter melhor os molhos, tornando cada garfada mais saborosa e equilibrada. Foto: Popo le Chien wikimedia commons
  • Malloreddus Também conhecida como gnocchetti sardi, é uma das massas mais tradicionais da Sardenha. As pequenas ranhuras ajudam a segurar os molhos, valorizando receitas típicas da região
    Malloreddus Também conhecida como gnocchetti sardi, é uma das massas mais tradicionais da Sardenha. As pequenas ranhuras ajudam a segurar os molhos, valorizando receitas típicas da região Foto: Marica Massaro wikimedia commons
  • Casarecce Possui formato enrolado sobre si mesmo, criando uma espécie de canal central. Essa característica favorece a retenção dos molhos e contribui para sua popularidade em diferentes preparações.
    Casarecce Possui formato enrolado sobre si mesmo, criando uma espécie de canal central. Essa característica favorece a retenção dos molhos e contribui para sua popularidade em diferentes preparações. Foto: imagem gerada por i.a
  • Radiatori Inspirada visualmente nos antigos radiadores, apresenta diversas dobras e saliências. O desenho incomum não é apenas decorativo, mas também ajuda a capturar molhos e pedaços de ingredientes.
    Radiatori Inspirada visualmente nos antigos radiadores, apresenta diversas dobras e saliências. O desenho incomum não é apenas decorativo, mas também ajuda a capturar molhos e pedaços de ingredientes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Calamarata Recebe esse nome porque suas rodelas lembram anéis de lula. Muito apreciada em pratos com frutos do mar, combina aparência diferenciada e tradição culinária regional.
    Calamarata Recebe esse nome porque suas rodelas lembram anéis de lula. Muito apreciada em pratos com frutos do mar, combina aparência diferenciada e tradição culinária regional. Foto: imagem gerada por i.a
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