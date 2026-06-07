‘Van Gogh brasileiro’: conheça o artista paranaense Miguel Bakun, que foi ‘redescoberto’ após a morte

Descendente de imigrantes eslavos, Bakun enfrentou dificuldades desde cedo. Trabalhou em diferentes profissões para garantir a sobrevivência, incluindo atividades como alfaiate, fotógrafo e decorador de letreiros. Na juventude, ingressou na Marinha, período em que sofreu um grave acidente após uma queda que deixou sequelas permanentes. Foi também nessa época que conheceu o artista José Pancetti, cuja amizade teve papel importante em seu interesse pelas artes visuais. Foto: Domínio Público