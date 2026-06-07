Artes
‘Van Gogh brasileiro’: conheça o artista paranaense Miguel Bakun, que foi ‘redescoberto’ após a morte
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Descendente de imigrantes eslavos, Bakun enfrentou dificuldades desde cedo. Trabalhou em diferentes profissões para garantir a sobrevivência, incluindo atividades como alfaiate, fotógrafo e decorador de letreiros. Na juventude, ingressou na Marinha, período em que sofreu um grave acidente após uma queda que deixou sequelas permanentes. Foi também nessa época que conheceu o artista José Pancetti, cuja amizade teve papel importante em seu interesse pelas artes visuais. Foto: Domínio Público
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Na década de 1950, o criador atingiu sua maturidade produtiva, embora jamais tenha alcançado estabilidade financeira. Mesmo nos anos de maior produção artística, viveu de forma simples e distante dos principais centros culturais do país. Suas obras costumam retratar paisagens, lagos, bosques, praias e cenários naturais que se afastam da imagem ensolarada e exuberante frequentemente associada à arte brasileira do século 20. Foto: Domínio Público
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Em suas obras mais tardias, formas e elementos da natureza passaram a assumir aspectos mais simbólicos, o que levou alguns especialistas a identificar aproximações com o surrealismo. Sua trajetória também apresenta semelhanças com a de Van Gogh em aspectos pessoais, já que ambos enfrentaram problemas emocionais e tiveram vidas marcadas por sofrimento e incompreensão. Foto: Domínio Público