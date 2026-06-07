Estilo de Vida
Por que algumas pessoas lavam roupas com sal? Descubra a utilidade
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Uma das principais razões para o uso do sal é a ideia de que ele ajuda a reduzir o desbotamento e a transferência de tinta para a água durante a lavagem. Dessa forma, camisetas, calças, toalhas e outras peças coloridas manteriam sua cor original por mais tempo, especialmente depois das primeiras lavagens. Por isso, essa técnica costuma ser usada, principalmente, na lavagem de roupas escuras e coloridas, que tendem a perder cor com o uso. Foto: Pexels / Helena Lopes
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Para utilizar o sal na lavagem, recomenda-se separar as roupas por cor e tipo de tecido, como já é indicado em qualquer lavagem convencional. Em seguida, basta adicionar cerca de uma colher de sopa de sal refinado para uma carga média de roupas, juntamente com o sabão. Depois disso, a lavagem e o enxágue devem seguir normalmente. Para obter melhores resultados, especialmente em peças que desbotam com facilidade, a secagem à sombra continua sendo uma das medidas mais recomendadas para a conservaç Foto: Pexels / Sarah Chai
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O sal também pode ser utilizado em situações mais específicas, como na fixação das cores de roupas recém-compradas. Nesse caso, a peça pode ficar de molho em água fria com algumas colheres de sal por algumas horas antes da primeira lavagem. Isso busca reduzir a perda de pigmentos logo nos primeiros usos. Foto: Imagem Gerada por IA
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Outra aplicação comum é na remoção de pequenas manchas. Para isso, pode-se preparar uma pasta com sal e pouca água e aplicá-la sobre áreas afetadas por suor recente ou respingos de alimentos à base de água antes da lavagem convencional. No entanto, essa técnica pode não ter o mesmo resultado dos produtos removedores de manchas. Foto: Pexels / RDNE Stock project
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Apesar dos possíveis benefícios, o uso do sal não é recomendado para todos os tipos de roupa. Tecidos delicados, peças com lavagem a seco e itens com bordados, pedrarias ou aplicações sensíveis exigem cuidados específicos e devem seguir as orientações da etiqueta. Também é importante evitar o excesso de sal, já que grandes quantidades não aumentam a eficácia do método e podem provocar acúmulo de resíduos na máquina de lavar. Foto: Imagem Gerada por IA