Por que algumas pessoas lavam roupas com sal? Descubra a utilidade

Uma das principais razões para o uso do sal é a ideia de que ele ajuda a reduzir o desbotamento e a transferência de tinta para a água durante a lavagem. Dessa forma, camisetas, calças, toalhas e outras peças coloridas manteriam sua cor original por mais tempo, especialmente depois das primeiras lavagens. Por isso, essa técnica costuma ser usada, principalmente, na lavagem de roupas escuras e coloridas, que tendem a perder cor com o uso. Foto: Pexels / Helena Lopes