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Estilo de Vida

Sono profundo: a fase do descanso que sustenta a saúde do corpo e da mente

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Redação Flipar
  • Durante o sono profundo, o cérebro ativa mecanismos responsáveis por eliminar resíduos produzidos pelas atividades diárias. Esse processo funciona como uma espécie de limpeza interna, ajudando a manter o bom funcionamento das células nervosas.
    Durante o sono profundo, o cérebro ativa mecanismos responsáveis por eliminar resíduos produzidos pelas atividades diárias. Esse processo funciona como uma espécie de limpeza interna, ajudando a manter o bom funcionamento das células nervosas. Foto: Imagem de WOKANDAPIX por Pixabay
  • Quando o sono profundo é insuficiente, essa limpeza cerebral pode se tornar menos eficiente. Como consequência, proteínas consideradas potencialmente tóxicas tendem a se acumular no cérebro, o que desperta interesse de pesquisadores em estudos sobre envelhecimento cerebral.
    Quando o sono profundo é insuficiente, essa limpeza cerebral pode se tornar menos eficiente. Como consequência, proteínas consideradas potencialmente tóxicas tendem a se acumular no cérebro, o que desperta interesse de pesquisadores em estudos sobre envelhecimento cerebral. Foto: imagem gerada por i.a
  • A redução frequente do sono profundo também pode afetar a atenção, a memória e a capacidade de raciocínio. Muitas pessoas relatam sensação de cansaço persistente, dificuldade de concentração e menor rendimento nas atividades diárias.
    A redução frequente do sono profundo também pode afetar a atenção, a memória e a capacidade de raciocínio. Muitas pessoas relatam sensação de cansaço persistente, dificuldade de concentração e menor rendimento nas atividades diárias. Foto: imagem gerada por i.a
  • Pesquisas investigam a ligação entre alterações do sono e doenças neurodegenerativas. Embora diversos fatores estejam envolvidos nesses quadros, especialistas consideram que a qualidade do sono pode desempenhar papel relevante na saúde cerebral ao longo da vida.
    Pesquisas investigam a ligação entre alterações do sono e doenças neurodegenerativas. Embora diversos fatores estejam envolvidos nesses quadros, especialistas consideram que a qualidade do sono pode desempenhar papel relevante na saúde cerebral ao longo da vida. Foto: imagem gerada por i.a
  • Manter horários regulares para dormir, evitar excesso de telas antes de deitar e reduzir o consumo de estimulantes à noite são medidas que podem contribuir para um sono mais profundo. Procurar orientação médica também é importante quando as dificuldades para dormir se tornam frequentes.
    Manter horários regulares para dormir, evitar excesso de telas antes de deitar e reduzir o consumo de estimulantes à noite são medidas que podem contribuir para um sono mais profundo. Procurar orientação médica também é importante quando as dificuldades para dormir se tornam frequentes. Foto: imagem gerada por i.a
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