Algodão-doce: por que a guloseima açucarada atrai tanto as crianças

A produção do algodão-doce é relativamente simples, mas depende de uma máquina específica. O açúcar é colocado em um recipiente giratório aquecido a altas temperaturas, onde se transforma em calda. A força centrífuga faz com que o líquido passe por pequenos orifícios, formando fios extremamente finos que se resfriam rapidamente ao entrar em contato com o ar. Esses fios são então recolhidos com um palito ou recipiente, criando o formato característico do doce. O açúcar mais utilizado é o açúcar c Foto: Pexels / RDNE Stock project