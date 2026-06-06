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Mistério alienígena: filmes imperdíveis sobre extraterrestres
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"Dia D" - Começamos pelo mais novo filme do renomado diretor Steven Spielberg. Com lançamento marcado para o dia 11 de junho no Brasil, o longa narra o colapso global que ocorre quando o mundo entra em pânico após governos ocultarem por décadas a existência de vida extraterrestre. Foto: Niko Tavernise/Universal Picture
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“Contatos Imediatos do Terceiro Grau” - Outro dirigido por Steven Spielberg, que também escreveu o roteiro, ao lado de seis co-roteiristas. Entrou em cartaz em 1977. Foto: Divulgação
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“Invasores de Corpos” - Lançado em 1978, foi dirigido por Philip Kaufman. Trata-se de uma releitura do clássico “Vampiros de Almas”, de 1956. Foto: Divulgação
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“Alien, o Oitavo Passageiro” é um longa-metragem que entrou em cartaz em 1979, dirigido por Ridley Scott, premiado com o Oscar na categoria de melhores efeitos visuais. Seu sucesso de bilheteria gerou a criação de livros, quadrinhos, brinquedos e mais cinco filmes da franquia. Foto: Divulgação
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“E.T. O Extraterrestre” é uma célebre produção do diretor Steven Spielberg, que estreou em 1982. Ele se inspirou num amigo imaginário de sua infância, na década de 1960, quando seus pais se divorciaram. Foto: Divulgação
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O filme “O Segredo do Abismo” foi lançado em 1989. James Cameron ficou responsável pelo roteiro e direção do longa-metragem. A história se passa após um misterioso naufrágio de um submarino norte-americano. Foto: Divulgação
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“Marte Ataca!” combina comédia e ficção científica. Sua estreia ocorreu em 1996 e a direção ficou por conta de Tim Burton. A narrativa mostra uma ocupação de marcianos na Terra. Foto: Divulgação
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Um ano depois, o filme “Contato” entrou em cartaz no cinema. A direção ficou sob a responsabilidade de Robert Zemeckis. A atriz Jodie Foster tem o papel principal como a doutora Eleanor ‘Ellie’ Arroway. Foto: Tom Hanks com Robert Zemeckis- Rejuvenecidos - Divulgação
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Umas das sagas mais famosas envolvendo é “MIB: Homens de Preto”. A primeira obra cinematográfica estreou em 1997, dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelada por Tommy Lee Jones como Kevin (Agent K) e Will Smith como James (Agent J). Foto: Divulgação
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“Sinais” entrou em cartaz em 2002, escrito e dirigido pelo indiano M.Night Shyamalan. A obra dividiu a opinião do público e da crítica com elogios à atmosfera criada para a história, mas reclamações quanto às atuações e ao roteiro. Mesmo assim, houve uma arrecadação de 72 milhões de dólares com bilheteria. Foto: Divulgação
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A “Guerra dos Mundos” é mais uma obra dirigida por Steven Spielberg. Foi lançada em 2005 e indicada a três categorias do Oscar: efeitos visuais, mixagem e edição de som. Foto: Divulgação
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“Os Invasores” foi dirigido pela dupla Oliver Hirschbiegel e James McTeigue, com estreia em 2007. Na trama, pessoas começam a mudar de comportamento, de forma inexplicável. Foto: Divulgação
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A “Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles” reúne ação, ficção científica e guerra, com direção de Jonathan Liebesman, em 2011. Aaron Eckhart faz o papel do sargento Michael Nantz, que volta à ativa após uma chuva de meteoros atingir o planeta. Foto: Divulgação
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“Não, Não Olhe!” combina terror e ficção científica. Dirigido por Jordan Peele, que havia se destacado por seu trabalho em “Corra e "Nós”. Foto: Divulgação