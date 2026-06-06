Cavernas de Lascaux: patrimônio que revela a origem da arte

Entre os espaços mais famosos está a Sala dos Touros, onde figuras monumentais de animais dominam as paredes. Os touros, com mais de cinco metros de comprimento, impressionam pela escala e pela energia transmitida nas formas. A composição sugere que o local tinha função ritualística, reforçando a hipótese de que a arte era parte integrante da vida espiritual dos grupos paleolíticos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons