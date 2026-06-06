Celebridades e TV
Mel Lisboa interpreta Helena Blavatsky em nova peça
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Em vez de seguir uma narrativa de tempo cronológico, a peça aposta em uma construção poética e fragmentada da personagem e destaca os conflitos enfrentados pela pensadora russa diante das críticas. Já na interpretação, Mel Lisboa evita reproduções caricatas. Ela modifica voz, postura e presença cênica para transmitir a complexidade de uma mulher que atravessou continentes e enfrentou vários preconceitos. Assim espetáculo convida o público a conhecer uma figura histórica controversa por meio de u Foto: Reprodução / Instagram
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Além do mais, Mel Lisboa também está em cartaz em outro espetáculo, no qual interpreta outra personalidade feminina de grande impacto na sociedade recentemente. Ela dá vida a cantora Rita Lee no musical “Rita Lee, Uma Autobiografia Musical”, que está em cartaz no Teatro Porto até 30 de agosto de 2026. O espetáculo tem como base o livro autobiográfico de Rita Lee lançado em 2016 e percorre momentos da trajetória da cantora, desde a infância e o início com os Mutantes até a prisão durante a ditadu Foto: Reprodução / Instagram
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Conheça mais sobre a trajetória de Mel Lisboa. Nascida no dia 17 de janeiro de 1982, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela é uma atriz muito lembrada pela minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo, e “Coisa Mais Linda” da Netflix. Mel Lisboa tem, também, uma lista longa de peças em seu currículo. Foto: Reprodução / Instagram
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Mel Lisboa se interessou pela atuação ainda criança, porém, em um determinado momento, desistiu da carreira e começou a estudar cinema na Universidade Federal Fluminense. Entretanto, ao receber um convite para atuar na televisão, deixou o curso para seguir o sonho de ser atriz. Foto: Reprodução / Instagram
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Seu primeiro trabalho na televisão foi a minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo, exibida em 2001, na qual interpretou Anita. A história acompanha uma jovem que se envolve com um homem mais velho e casado. A minissérie gerou muita discussão na época e foi uma das mais polêmicas da TV, mas foi um sucesso. Rendeu média de 30 pontos de audiência, a maior audiência da Globo nos anos 2000 para uma minissérie. Foto: Divulgação TV Globo
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Em 2002, participou da novela “Desejos de Mulher”, sua primeira novela, na qual interpretou Gabriela, uma jovem vinda do interior e aspirante a modelo. Depois integrou o elenco das novelas “Como uma Onda” no papel de Lenita Paiva, uma garota rica e mimada, e “Sete Pecados”, no papel de Carla, uma jovem de origem humilde e extremamente ambiciosa. Foto: Divulgação / Globo
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Em 2010, trocou de emissora e assinou com a Record, onde, no ano seguinte, protagonizou a minissérie “Sansão e Dalila”, no papel de Dalila. Na emissora, também participou das novelas “Pecado Mortal” no papel de Marcinha e “Os Dez Mandamentos” no papel da princesa do Egito Henutmire. Foto: Divulgação
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Em 2019, a atriz interpretou Rita Lee pela segunda vez na minissérie “Elis: Viver é Melhor que Sonhar”, da TV Globo, que trouxe uma montagem do filme de mesmo nome, mas que contou com cenas adicionais. Antes, ela já tinha interpretado a cantora na na peça "Rita Lee Mora ao Lado" em 2014. Depois, voltou a interpretar no “Rita Lee, Uma Autobiografia Musical”. Foto: Reprodução / Instagram
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A atriz também atuou em séries de streaming como “Coisa Mais Linda”, da Netflix, na qual interpretou a jornalista Thereza, “A Vida Secreta dos Casais”, da HBO e “Luz”, da Netflix. Em 2022, retornou às novelas da TV Globo em “Cara e Coragem”, na qual interpretou a vilã Regina. Foto: Divulgação / Netflix
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No teatro, estreou profissionalmente em 2002 com o espetáculo “Confissões de Adolescente”. Ao longo da carreira, já participou de mais de 20 peças, entre elas “Vagas para Moças de Fino Trato”, “Brutal”, “Luluzinhas”, “A Mulher do Candidato”, “Cyrano”, “Após a Chuva”, “Mulheres Alteradas” e “Otelo”. Foto: Reprodução / Instagram
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No cinema, atuou em filmes como “A Cartomante”, “O Casamento de Romeu e Julieta”, “O Matador”, “Os Dez Mandamentos – O Filme” e “Atena”. Recebeu, inclusive, o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado em 2006 por “Sonhos e Desejos”, drama dirigido por Marcelo Santiago e ambientado nos anos 1970 durante a ditadura militar brasileira. Foto: Divulgação