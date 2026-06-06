Salamandra-de-fogo: animal surpreende cientistas com brilho fluorescente

Os cientistas ainda não conseguiram determinar com precisão qual é a função da biofluorescência na espécie. Uma das hipóteses é que o brilho possa desempenhar algum papel na comunicação entre indivíduos ou até mesmo influenciar a atração de parceiros durante o período reprodutivo. Como a fluorescência só pode ser observada sob iluminação ultravioleta, ela permanece invisível ao olho humano em condições normais. Outra possibilidade considerada pelos pesquisadores é que a luminosidade funcione com Foto: Bernat Burriel-Carranza / Museu de Ciências Naturais de Barcelona