Animais
Salamandra-de-fogo: animal surpreende cientistas com brilho fluorescente
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De acordo com Bernat Burriel, pesquisador do Museu de Ciências Naturais de Barcelona, na Espanha, e principal autor do estudo, a descoberta demonstra que mesmo espécies amplamente estudadas ainda podem surpreender a ciência. Segundo ele, a identificação desse fenômeno reforça a importância de novas tecnologias e métodos de observação para revelar características antes desconhecidas dos organismos. Foto: - Bernat Burriel-Carranza / Museu de Ciências Naturais de Barcelona
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Os cientistas ainda não conseguiram determinar com precisão qual é a função da biofluorescência na espécie. Uma das hipóteses é que o brilho possa desempenhar algum papel na comunicação entre indivíduos ou até mesmo influenciar a atração de parceiros durante o período reprodutivo. Como a fluorescência só pode ser observada sob iluminação ultravioleta, ela permanece invisível ao olho humano em condições normais. Outra possibilidade considerada pelos pesquisadores é que a luminosidade funcione com Foto: Bernat Burriel-Carranza / Museu de Ciências Naturais de Barcelona
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As análises mostraram que a emissão luminosa é mais intensa nas regiões amareladas da parte inferior do corpo e nas laterais da salamandra. O fenômeno também foi detectado nas glândulas da pele e nas secreções produzidas pelo animal, que continuam fluorescentes por mais de 24 horas após serem liberadas. Foto: Bernat Burriel-Carranza / Museu de Ciências Naturais de Barcelona
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A salamandra-de-fogo (Salamandra salamandra) é um dos anfíbios mais conhecidos da Europa e chama atenção pela aparência marcante. Seu corpo escuro, geralmente preto, é coberto por manchas ou faixas amarelas brilhantes, um padrão que varia entre as diferentes populações da espécie. Além de tornar o animal facilmente reconhecível, essa coloração funciona como um aviso para possíveis predadores: a salamandra produz substâncias tóxicas capazes de causar irritação e desconforto em quem tentar atacá-l Foto: Didier Descouens/Wikimédia Commons
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A espécie pertence à família Salamandridae e está distribuída por diversas regiões da Europa, incluindo países como Espanha, França, Alemanha, Itália e áreas dos Bálcãs. Seu habitat preferencial são florestas úmidas, especialmente aquelas próximas a riachos, nascentes e outros corpos d'água Foto: Imagem de Florian Hoelzl por Pixabay
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Como depende de ambientes com alta umidade para evitar a desidratação, a salamandra-de-fogo costuma permanecer escondida durante o dia sob pedras, troncos caídos ou entre a vegetação, tornando-se mais ativa à noite ou após períodos de chuva. Foto: Imagem de Daniel Stuhlpfarrer por Pixabay
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Embora seja frequentemente confundida com lagartos, a salamandra-de-fogo é um anfíbio e possui características bastante diferentes das dos répteis. Sua pele é lisa, úmida e permeável, desempenhando papel importante na respiração. Além dos pulmões, o animal também realiza trocas gasosas através da pele, motivo pelo qual a qualidade do ambiente em que vive é fundamental para sua sobrevivência. Foto: Imagem de Florian Hoelzl por Pixabay
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Na vida adulta, a espécie geralmente mede entre 15 e 25 centímetros de comprimento, embora alguns indivíduos possam ultrapassar essa marca. A expectativa de vida também chama atenção. Em condições favoráveis, a espécie pode viver mais de 20 anos na natureza e alcançar idades ainda maiores em cativeiro, tornando-se uma das salamandras mais longevas do continente europeu. Foto: Imagem de skyrider74 por Pixabay
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Outro aspecto curioso é seu sistema reprodutivo. Diferentemente de muitos anfíbios, que depositam ovos diretamente na água, a salamandra-de-fogo apresenta um desenvolvimento reprodutivo mais complexo. A fêmea retém os ovos dentro do corpo até que as larvas estejam suficientemente desenvolvidas para serem liberadas em ambientes aquáticos. Nesses locais, elas passam por uma fase larval antes de sofrer a metamorfose que as transformará em indivíduos terrestres. Foto: Imagem de Maxime THIBAULT por Pixabay
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As toxinas produzidas pela espécie constituem um importante mecanismo de defesa. As glândulas presentes na pele secretam compostos alcaloides que podem provocar irritação nas mucosas de predadores e desencorajar ataques. Apesar disso, a salamandra-de-fogo não representa perigo significativo para os seres humanos, desde que não seja manipulada de forma inadequada. Como ocorre com diversos anfíbios, recomenda-se evitar o contato direto e sempre lavar as mãos após qualquer manuseio autorizado para Foto: Reprodução do Flickr J. Gallego
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Apesar de sua ampla distribuição geográfica, a salamandra-de-fogo enfrenta desafios crescentes. A destruição de habitats florestais, a poluição de cursos d'água, as mudanças climáticas e o surgimento de doenças infecciosas representam ameaças importantes para várias populações. Entre elas está um fungo patogênico que afeta salamandras e tem causado preocupação entre especialistas em conservação da fauna europeia. Foto: Imagem de Sascha Herrmann por Pixabay
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Considerada um símbolo da biodiversidade das florestas europeias, a salamandra-de-fogo continua sendo objeto de numerosos estudos científicos. Sua biologia peculiar, suas estratégias de defesa e as recentes descobertas sobre biofluorescência demonstram que, mesmo após séculos de observação, a espécie ainda guarda aspectos surpreendentes que ajudam os pesquisadores a compreender melhor a evolução e a diversidade dos anfíbios. Foto: Reprodução do Flickr John P. Clare