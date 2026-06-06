Governo faz alerta sobre débitos de FGTS e orienta empregadores a regularizar situação

Nos últimos anos, também foram criadas modalidades que ampliaram o acesso aos recursos do fundo. Uma delas é o saque-aniversário, que permite retirar parte do saldo anualmente no mês de nascimento. Além disso, trabalhadores que atendam aos requisitos estabelecidos pelo governo podem utilizar uma parcela dos recursos para quitar dívidas financeiras por meio de programas específicos, como o Novo Desenrola Brasil. As regras de saque e utilização dos valores podem ser alteradas por lei ou por medida Foto: Divulgação