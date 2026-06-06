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Tutancâmon: o segredo vindo do espaço escondido na tumba do faraó egípcio
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A descoberta reforçou a ideia de que os egípcios atribuíam um valor especial ao chamado “ferro do céu”, material extremamente raro em uma época anterior ao domínio da metalurgia do ferro. A adaga foi encontrada junto à múmia de Tutancâmon e permanece como um dos artefatos mais fascinantes já recuperados de uma tumba faraônica. Foto: Reprodução da imagem de Tomoko Arai at.al
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A peça integra o extraordinário conjunto de tesouros descobertos em 1922 na tumba de Tutancâmon, um dos achados arqueológicos mais importantes da história. A descoberta ocorreu no Vale dos Reis, próximo à cidade de Luxor, no sul do Egito, e foi liderada pelo arqueólogo britânico Howard Carter, financiado por George Herbert, o conde de Carnarvon. Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal History Brasil
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Após anos de escavações sem resultados expressivos, a equipe encontrou degraus que conduziam a uma entrada selada. Quando Carter finalmente observou o interior da câmara através de uma pequena abertura, teria respondido à famosa pergunta de Carnarvon sobre o que via com a frase: “Coisas maravilhosas”. Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal History Brasil
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O fascínio gerado pela descoberta não foi exagerado. Diferentemente da maioria das sepulturas reais do Egito Antigo, que haviam sido saqueadas ao longo dos séculos, a tumba de Tutancâmon permaneceu praticamente intacta por mais de três mil anos. Isso permitiu aos arqueólogos recuperar mais de cinco mil objetos, incluindo carruagens, joias, armas, móveis, estátuas, vestimentas e objetos cerimoniais. O conjunto forneceu uma visão sem precedentes sobre a vida, as crenças religiosas, a arte e os cos Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal History Brasil
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Entre os itens encontrados, nenhum se tornou mais famoso do que a máscara funerária de ouro maciço que cobria a cabeça e os ombros da múmia. Com aproximadamente 11 quilos de ouro e incrustada com pedras semipreciosas e vidro colorido, a peça transformou-se em um dos maiores símbolos do Egito Antigo. A riqueza dos artefatos revelou o extraordinário poder econômico dos faraós e demonstrou a importância que os egípcios atribuíam à preparação para a vida após a morte. Foto: Wael Mostafa/Wikimédia Commons
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A descoberta da tumba também revolucionou a egiptologia. Antes de 1922, o conhecimento sobre muitos aspectos do cotidiano dos faraós era limitado. Os milhares de objetos preservados permitiram compreender melhor técnicas artesanais, práticas religiosas, relações diplomáticas e até detalhes da alimentação e da medicina da época. O achado provocou uma verdadeira febre mundial pelo Egito Antigo, influenciando a arquitetura, a moda, a literatura e o cinema durante boa parte do século 20. Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal History Brasil
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Tutancâmon nasceu por volta de 1341 a.C. e ascendeu ao trono ainda criança, provavelmente aos nove anos de idade. Ele era filho do faraó Aquenáton, governante conhecido por promover uma profunda revolução religiosa ao tentar substituir o tradicional culto a diversos deuses pela adoração quase exclusiva ao deus solar Aton. Foto: Divulgação/Ministério da Cultura da Grécia
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Durante o reinado de Tutancâmon, que durou aproximadamente nove anos, ocorreu uma restauração gradual das antigas tradições religiosas. O jovem faraó abandonou o nome Tutancáton, associado ao culto de Aton, e adotou o nome Tutancâmon, em homenagem ao deus Amon, uma das principais divindades do panteão egípcio. Sob sua administração e a de seus conselheiros, templos tradicionais foram reabertos e antigos cultos voltaram a receber apoio oficial. Foto: EditorfromMars wikimedia commons
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Embora tenha sido faraó, Tutancâmon não figura entre os governantes mais poderosos ou influentes da história egípcia. Seu reinado foi relativamente curto e não deixou registros de grandes conquistas militares ou monumentos grandiosos comparáveis aos de outros soberanos. Paradoxalmente, ele se tornou o faraó mais famoso do mundo justamente porque sua tumba sobreviveu quase intacta até os tempos modernos. Foto: Arqueologia Egípcia Divulgação
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A morte de Tutancâmon continua cercada de debates. Durante décadas surgiram teorias envolvendo assassinato, acidentes e doenças. Estudos modernos realizados por meio de tomografias computadorizadas e análises genéticas indicam que o jovem rei provavelmente enfrentava diversos problemas de saúde, incluindo deformidades ósseas e infecções por malária. A combinação desses fatores pode ter contribuído para sua morte prematura, ocorrida quando ele tinha cerca de 18 ou 19 anos. Foto: - Griffith Institute, University of Oxford/Reprodução
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Mais de um século após sua descoberta, a tumba de Tutancâmon continua sendo uma referência fundamental para arqueólogos e historiadores. Novas tecnologias de análise permitem extrair informações inéditas dos objetos encontrados em 1922, como ocorreu com a investigação da adaga feita de metal extraterrestre. Cada novo estudo ajuda a compreender melhor uma das civilizações mais influentes da Antiguidade e reforça o legado de um faraó que, embora tenha governado por pouco tempo, conquistou uma form Foto: Griffith Institute, University of Oxford/Reprodução