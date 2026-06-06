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Tutancâmon: o segredo vindo do espaço escondido na tumba do faraó egípcio

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Redação Flipar
  • A descoberta reforçou a ideia de que os egípcios atribuíam um valor especial ao chamado “ferro do céu”, material extremamente raro em uma época anterior ao domínio da metalurgia do ferro. A adaga foi encontrada junto à múmia de Tutancâmon e permanece como um dos artefatos mais fascinantes já recuperados de uma tumba faraônica.
    A descoberta reforçou a ideia de que os egípcios atribuíam um valor especial ao chamado “ferro do céu”, material extremamente raro em uma época anterior ao domínio da metalurgia do ferro. A adaga foi encontrada junto à múmia de Tutancâmon e permanece como um dos artefatos mais fascinantes já recuperados de uma tumba faraônica. Foto: Reprodução da imagem de Tomoko Arai at.al
  • A peça integra o extraordinário conjunto de tesouros descobertos em 1922 na tumba de Tutancâmon, um dos achados arqueológicos mais importantes da história. A descoberta ocorreu no Vale dos Reis, próximo à cidade de Luxor, no sul do Egito, e foi liderada pelo arqueólogo britânico Howard Carter, financiado por George Herbert, o conde de Carnarvon.
    A peça integra o extraordinário conjunto de tesouros descobertos em 1922 na tumba de Tutancâmon, um dos achados arqueológicos mais importantes da história. A descoberta ocorreu no Vale dos Reis, próximo à cidade de Luxor, no sul do Egito, e foi liderada pelo arqueólogo britânico Howard Carter, financiado por George Herbert, o conde de Carnarvon. Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal History Brasil
  • Após anos de escavações sem resultados expressivos, a equipe encontrou degraus que conduziam a uma entrada selada. Quando Carter finalmente observou o interior da câmara através de uma pequena abertura, teria respondido à famosa pergunta de Carnarvon sobre o que via com a frase: “Coisas maravilhosas”.
    Após anos de escavações sem resultados expressivos, a equipe encontrou degraus que conduziam a uma entrada selada. Quando Carter finalmente observou o interior da câmara através de uma pequena abertura, teria respondido à famosa pergunta de Carnarvon sobre o que via com a frase: “Coisas maravilhosas”. Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal History Brasil
  • O fascínio gerado pela descoberta não foi exagerado. Diferentemente da maioria das sepulturas reais do Egito Antigo, que haviam sido saqueadas ao longo dos séculos, a tumba de Tutancâmon permaneceu praticamente intacta por mais de três mil anos. Isso permitiu aos arqueólogos recuperar mais de cinco mil objetos, incluindo carruagens, joias, armas, móveis, estátuas, vestimentas e objetos cerimoniais. O conjunto forneceu uma visão sem precedentes sobre a vida, as crenças religiosas, a arte e os cos
    O fascínio gerado pela descoberta não foi exagerado. Diferentemente da maioria das sepulturas reais do Egito Antigo, que haviam sido saqueadas ao longo dos séculos, a tumba de Tutancâmon permaneceu praticamente intacta por mais de três mil anos. Isso permitiu aos arqueólogos recuperar mais de cinco mil objetos, incluindo carruagens, joias, armas, móveis, estátuas, vestimentas e objetos cerimoniais. O conjunto forneceu uma visão sem precedentes sobre a vida, as crenças religiosas, a arte e os cos Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal History Brasil
  • Entre os itens encontrados, nenhum se tornou mais famoso do que a máscara funerária de ouro maciço que cobria a cabeça e os ombros da múmia. Com aproximadamente 11 quilos de ouro e incrustada com pedras semipreciosas e vidro colorido, a peça transformou-se em um dos maiores símbolos do Egito Antigo. A riqueza dos artefatos revelou o extraordinário poder econômico dos faraós e demonstrou a importância que os egípcios atribuíam à preparação para a vida após a morte.
    Entre os itens encontrados, nenhum se tornou mais famoso do que a máscara funerária de ouro maciço que cobria a cabeça e os ombros da múmia. Com aproximadamente 11 quilos de ouro e incrustada com pedras semipreciosas e vidro colorido, a peça transformou-se em um dos maiores símbolos do Egito Antigo. A riqueza dos artefatos revelou o extraordinário poder econômico dos faraós e demonstrou a importância que os egípcios atribuíam à preparação para a vida após a morte. Foto: Wael Mostafa/Wikimédia Commons
  • A descoberta da tumba também revolucionou a egiptologia. Antes de 1922, o conhecimento sobre muitos aspectos do cotidiano dos faraós era limitado. Os milhares de objetos preservados permitiram compreender melhor técnicas artesanais, práticas religiosas, relações diplomáticas e até detalhes da alimentação e da medicina da época. O achado provocou uma verdadeira febre mundial pelo Egito Antigo, influenciando a arquitetura, a moda, a literatura e o cinema durante boa parte do século 20.
    A descoberta da tumba também revolucionou a egiptologia. Antes de 1922, o conhecimento sobre muitos aspectos do cotidiano dos faraós era limitado. Os milhares de objetos preservados permitiram compreender melhor técnicas artesanais, práticas religiosas, relações diplomáticas e até detalhes da alimentação e da medicina da época. O achado provocou uma verdadeira febre mundial pelo Egito Antigo, influenciando a arquitetura, a moda, a literatura e o cinema durante boa parte do século 20. Foto: Reprodução do Youtube Canal Canal History Brasil
  • Tutancâmon nasceu por volta de 1341 a.C. e ascendeu ao trono ainda criança, provavelmente aos nove anos de idade. Ele era filho do faraó Aquenáton, governante conhecido por promover uma profunda revolução religiosa ao tentar substituir o tradicional culto a diversos deuses pela adoração quase exclusiva ao deus solar Aton.
    Tutancâmon nasceu por volta de 1341 a.C. e ascendeu ao trono ainda criança, provavelmente aos nove anos de idade. Ele era filho do faraó Aquenáton, governante conhecido por promover uma profunda revolução religiosa ao tentar substituir o tradicional culto a diversos deuses pela adoração quase exclusiva ao deus solar Aton. Foto: Divulgação/Ministério da Cultura da Grécia
  • Durante o reinado de Tutancâmon, que durou aproximadamente nove anos, ocorreu uma restauração gradual das antigas tradições religiosas. O jovem faraó abandonou o nome Tutancáton, associado ao culto de Aton, e adotou o nome Tutancâmon, em homenagem ao deus Amon, uma das principais divindades do panteão egípcio. Sob sua administração e a de seus conselheiros, templos tradicionais foram reabertos e antigos cultos voltaram a receber apoio oficial.
    Durante o reinado de Tutancâmon, que durou aproximadamente nove anos, ocorreu uma restauração gradual das antigas tradições religiosas. O jovem faraó abandonou o nome Tutancáton, associado ao culto de Aton, e adotou o nome Tutancâmon, em homenagem ao deus Amon, uma das principais divindades do panteão egípcio. Sob sua administração e a de seus conselheiros, templos tradicionais foram reabertos e antigos cultos voltaram a receber apoio oficial. Foto: EditorfromMars wikimedia commons
  • Embora tenha sido faraó, Tutancâmon não figura entre os governantes mais poderosos ou influentes da história egípcia. Seu reinado foi relativamente curto e não deixou registros de grandes conquistas militares ou monumentos grandiosos comparáveis aos de outros soberanos. Paradoxalmente, ele se tornou o faraó mais famoso do mundo justamente porque sua tumba sobreviveu quase intacta até os tempos modernos.
    Embora tenha sido faraó, Tutancâmon não figura entre os governantes mais poderosos ou influentes da história egípcia. Seu reinado foi relativamente curto e não deixou registros de grandes conquistas militares ou monumentos grandiosos comparáveis aos de outros soberanos. Paradoxalmente, ele se tornou o faraó mais famoso do mundo justamente porque sua tumba sobreviveu quase intacta até os tempos modernos. Foto: Arqueologia Egípcia Divulgação
  • A morte de Tutancâmon continua cercada de debates. Durante décadas surgiram teorias envolvendo assassinato, acidentes e doenças. Estudos modernos realizados por meio de tomografias computadorizadas e análises genéticas indicam que o jovem rei provavelmente enfrentava diversos problemas de saúde, incluindo deformidades ósseas e infecções por malária. A combinação desses fatores pode ter contribuído para sua morte prematura, ocorrida quando ele tinha cerca de 18 ou 19 anos.
    A morte de Tutancâmon continua cercada de debates. Durante décadas surgiram teorias envolvendo assassinato, acidentes e doenças. Estudos modernos realizados por meio de tomografias computadorizadas e análises genéticas indicam que o jovem rei provavelmente enfrentava diversos problemas de saúde, incluindo deformidades ósseas e infecções por malária. A combinação desses fatores pode ter contribuído para sua morte prematura, ocorrida quando ele tinha cerca de 18 ou 19 anos. Foto: - Griffith Institute, University of Oxford/Reprodução
  • Mais de um século após sua descoberta, a tumba de Tutancâmon continua sendo uma referência fundamental para arqueólogos e historiadores. Novas tecnologias de análise permitem extrair informações inéditas dos objetos encontrados em 1922, como ocorreu com a investigação da adaga feita de metal extraterrestre. Cada novo estudo ajuda a compreender melhor uma das civilizações mais influentes da Antiguidade e reforça o legado de um faraó que, embora tenha governado por pouco tempo, conquistou uma form
    Mais de um século após sua descoberta, a tumba de Tutancâmon continua sendo uma referência fundamental para arqueólogos e historiadores. Novas tecnologias de análise permitem extrair informações inéditas dos objetos encontrados em 1922, como ocorreu com a investigação da adaga feita de metal extraterrestre. Cada novo estudo ajuda a compreender melhor uma das civilizações mais influentes da Antiguidade e reforça o legado de um faraó que, embora tenha governado por pouco tempo, conquistou uma form Foto: Griffith Institute, University of Oxford/Reprodução
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