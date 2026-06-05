Pastel de Belém: conheça a ligação do famoso doce com monges portugueses

Além de sua importância gastronômica, o Pastel de Belém também está cercado por tradições populares. Uma das mais conhecidas é o ditado português que diz: "Noiva que come pastel, não tira mais o anel". Por causa dessa crença, algumas recém-casadas mantêm o costume de saborear o doce no dia do casamento como símbolo de sorte e felicidade na vida a dois. Portanto, mais do que uma sobremesa, o Pastel de Belém representa um pedaço da história e da cultura de Portugal. Foto: Wikimedia Commons / fw42