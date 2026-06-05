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Origem e Curiosidades da Maçã do Amor
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Nos países do Hemisfério Norte, a maçã do amor costuma estar associada às celebrações de outono, como o Halloween e a Noite de Guy Fawkes. Essa relação surgiu porque essas festividades acontecem logo após a colheita anual das maçãs, tornando a fruta um ingrediente abundante e acessível para a produção de doces. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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A origem da versão moderna da maçã do amor é geralmente atribuída aos Estados Unidos. Segundo registros históricos, o confeiteiro William W. Kolb, de Nova Jérsei, teria criado no início do século 20 uma maçã coberta por uma calda vermelha de açúcar, que chamou de "red candy apple". No entanto, há relatos de maçãs caramelizadas sendo comercializadas em Londres ainda na década de 1890, o que indica que preparações semelhantes já existiam anteriormente. Foto: Pexels / Lei Guo
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No Brasil, a maçã do amor ganhou destaque a partir da década de 1950. Uma das versões mais conhecidas sobre sua popularização envolve a família espanhola Farre, que chegou ao país em 1954 e atuava no ramo de doces. Inspirado em frutas caramelizadas consumidas na China, como as do tradicional tanghulu, Ramon Farre Martinez teria adaptado a ideia utilizando maçãs, criando um produto que rapidamente conquistou espaço em festas e eventos populares, principalmente nas festas juninas. Foto: Wikimedia Commons / Constantin Barbu
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A origem do nome "maçã do amor" também está cercada por histórias curiosas. De acordo com um relato atribuído à família Farre, a denominação surgiu durante uma conversa informal sobre como batizar o novo doce. A expressão acabou sendo adotada e permaneceu como marca registrada do produto. Além disso, o doce passou a ser associado a gestos românticos, especialmente no Dia dos Namorados, quando era oferecido como presente entre casais. Foto: Pexels / Francesco Ungaro
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Ao longo dos anos, a receita inspirou novas versões e adaptações. Uma das mais populares é o chamado "morango do amor", preparado com morangos cobertos por leite condensado e uma camada de caramelo vermelho. O doce ficou muito famoso nas redes sociais em 2025, quando vídeos mostravam tanto receitas bem-sucedidas quanto tentativas que davam errado. Nesses casos, os internautas passaram a usar de forma bem-humorada a expressão "morango do ódio". Foto: Reprodução Youtube