Origem e Curiosidades da Maçã do Amor

A origem do nome "maçã do amor" também está cercada por histórias curiosas. De acordo com um relato atribuído à família Farre, a denominação surgiu durante uma conversa informal sobre como batizar o novo doce. A expressão acabou sendo adotada e permaneceu como marca registrada do produto. Além disso, o doce passou a ser associado a gestos românticos, especialmente no Dia dos Namorados, quando era oferecido como presente entre casais. Foto: Pexels / Francesco Ungaro