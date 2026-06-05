Almir Mavignier ganha três exposições simultâneas em São Paulo

A principal mostra acontece na Galeria Dan Contemporânea e reúne dezenas de obras de diferentes fases da carreira do artista. Entre os destaques estão obras produzidas quando ele trabalhou ao lado da psiquiatra Nise da Silveira no hospital psiquiátrico Engenho de Dentro, antes de sua mudança para a Alemanha. Foi durante seus estudos na Escola Superior da Forma de Ulm, onde teve contato com o artista e designer Max Bill, que Mavignier consolidou sua linguagem abstrata, baseada em sistemas geométr Foto: Almir Mavignier - Reprodução site mavignier.com