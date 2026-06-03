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Conheça a ‘Rua de Cristal’ climatizada no Catar, que mantém temperatura de 23°C mesmo sob calor de 45°C

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Redação Flipar
  • Com cerca de 450 metros de extensão, o espaço foi concebido para proporcionar uma experiência agradável mesmo durante os períodos mais quentes do ano. O sistema de refrigeração utiliza tecnologia semelhante à empregada nos estádios da Copa do Mundo realizada no Catar, distribuindo ar fresco por meio de estruturas instaladas sob o piso. O ambiente permanece com temperaturas entre 21°C e 23°C durante todo o ano, criando um contraste marcante com o calor intenso do lado de fora.
    Com cerca de 450 metros de extensão, o espaço foi concebido para proporcionar uma experiência agradável mesmo durante os períodos mais quentes do ano. O sistema de refrigeração utiliza tecnologia semelhante à empregada nos estádios da Copa do Mundo realizada no Catar, distribuindo ar fresco por meio de estruturas instaladas sob o piso. O ambiente permanece com temperaturas entre 21°C e 23°C durante todo o ano, criando um contraste marcante com o calor intenso do lado de fora. Foto: Reprodução/YouTube Escape To Find Peace
  • Para preservar essa sensação térmica, a Rua de Cristal (
    Para preservar essa sensação térmica, a Rua de Cristal ("Crystal Walk", como é chamada) conta com edifícios estrategicamente posicionados ao redor da via, o que reduz a dispersão do ar refrigerado. A paisagem também chama atenção pelo aspecto luxuoso. Sobre a passarela, estruturas inspiradas em árvores sustentam 45 coberturas ornamentadas com aproximadamente 10 toneladas de cristais, formando um cenário que mistura elementos naturais e futuristas. Foto: Reprodução/YouTube Escape To Find Peace
  • Dois relógios monumentais, também produzidos com cristal, se destacam entre os pontos mais procurados por turistas. A preocupação ambiental também faz parte do conceito do empreendimento. Painéis solares instalados nas coberturas aproveitam a intensa incidência de luz solar para gerar energia destinada ao funcionamento dos equipamentos de climatização.
    Dois relógios monumentais, também produzidos com cristal, se destacam entre os pontos mais procurados por turistas. A preocupação ambiental também faz parte do conceito do empreendimento. Painéis solares instalados nas coberturas aproveitam a intensa incidência de luz solar para gerar energia destinada ao funcionamento dos equipamentos de climatização. Foto: Reprodução/YouTube 4K Qatar Walks
  • Ao longo do percurso, 180 módulos luminosos protegidos por vidro temperado enriquecem a experiência visual dos visitantes. O piso apresenta painéis decorativos que retratam cinco universos temáticos distintos: deserto, neve, floresta, oceano e tecnologia.
    Ao longo do percurso, 180 módulos luminosos protegidos por vidro temperado enriquecem a experiência visual dos visitantes. O piso apresenta painéis decorativos que retratam cinco universos temáticos distintos: deserto, neve, floresta, oceano e tecnologia. Foto: Reprodução/YouTube 4K Qatar Walks
  • As ilustrações exibem elementos variados, como cardumes coloridos, pinguins, instrumentos musicais, engrenagens e caravanas de camelos, criando uma jornada visual imersiva. Pequenas fontes distribuídas ao longo do caminho complementam a sensação de frescor e contribuem para o conforto dos frequentadores.
    As ilustrações exibem elementos variados, como cardumes coloridos, pinguins, instrumentos musicais, engrenagens e caravanas de camelos, criando uma jornada visual imersiva. Pequenas fontes distribuídas ao longo do caminho complementam a sensação de frescor e contribuem para o conforto dos frequentadores. Foto: Reprodução/YouTube Go with Leigh and Zs
  • Desde sua inauguração em 2025, a atração passou a receber grande fluxo de turistas e moradores, tornando-se um dos locais mais visitados da região. Sua grandiosidade garantiu reconhecimento internacional e registros em publicações especializadas em recordes, que a classificaram como o maior centro comercial aberto com climatização permanente do mundo.
    Desde sua inauguração em 2025, a atração passou a receber grande fluxo de turistas e moradores, tornando-se um dos locais mais visitados da região. Sua grandiosidade garantiu reconhecimento internacional e registros em publicações especializadas em recordes, que a classificaram como o maior centro comercial aberto com climatização permanente do mundo. Foto: Reprodução/YouTube BishnuVlog80
  • A própria Ilha Gewan possui uma história singular. Inicialmente criada para servir como área de apoio durante a construção do luxuoso distrito de The Pearl, a ilha acabou reaproveitada após o término das obras e transformou-se em um sofisticado complexo residencial e comercial.
    A própria Ilha Gewan possui uma história singular. Inicialmente criada para servir como área de apoio durante a construção do luxuoso distrito de The Pearl, a ilha acabou reaproveitada após o término das obras e transformou-se em um sofisticado complexo residencial e comercial. Foto: Pexels/Kadir Av?ar
  • A avenida de cristal representa apenas uma parte da estratégia catariana para enfrentar as condições climáticas extremas. Em diferentes pontos da capital, soluções semelhantes ajudam a tornar os espaços públicos mais acessíveis. A Vila Cultural Katara, conhecida por seus anfiteatros, galerias e áreas de lazer, utiliza sistemas subterrâneos de ventilação para refrescar suas ruas e praças.
    A avenida de cristal representa apenas uma parte da estratégia catariana para enfrentar as condições climáticas extremas. Em diferentes pontos da capital, soluções semelhantes ajudam a tornar os espaços públicos mais acessíveis. A Vila Cultural Katara, conhecida por seus anfiteatros, galerias e áreas de lazer, utiliza sistemas subterrâneos de ventilação para refrescar suas ruas e praças. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Já o elegante complexo Al Hazm aposta na combinação de mármore importado da Toscana, fontes ornamentais e planejamento arquitetônico para amenizar os efeitos do calor. Os investimentos também alcançam os parques urbanos da Ilha Gewan.
    Já o elegante complexo Al Hazm aposta na combinação de mármore importado da Toscana, fontes ornamentais e planejamento arquitetônico para amenizar os efeitos do calor. Os investimentos também alcançam os parques urbanos da Ilha Gewan. Foto: Wikimedia Commons/Aduwek
  • O Parque Umm Al Saneem possui uma pista de caminhada e corrida com pouco mais de um quilômetro de extensão, protegida por cobertura vegetal que favorece o isolamento térmico. Em Rawdat Al Hamama, uma estrutura semelhante oferece cerca de 1.200 metros de percurso para atividades físicas em condições mais confortáveis.
    O Parque Umm Al Saneem possui uma pista de caminhada e corrida com pouco mais de um quilômetro de extensão, protegida por cobertura vegetal que favorece o isolamento térmico. Em Rawdat Al Hamama, uma estrutura semelhante oferece cerca de 1.200 metros de percurso para atividades físicas em condições mais confortáveis. Foto: Reproduc?a?o
  • Essas iniciativas revelam como o Catar utiliza recursos tecnológicos avançados para adaptar o ambiente urbano ao clima desértico, redefinindo a relação entre seus habitantes e os espaços públicos e demonstrando até onde a engenharia moderna pode chegar na busca por conforto em regiões de calor extremo.
    Essas iniciativas revelam como o Catar utiliza recursos tecnológicos avançados para adaptar o ambiente urbano ao clima desértico, redefinindo a relação entre seus habitantes e os espaços públicos e demonstrando até onde a engenharia moderna pode chegar na busca por conforto em regiões de calor extremo. Foto: Reproduc?a?o
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