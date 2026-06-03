Filmes e Séries
Jacob Elordi e Kendall Jenner são vistos juntos em Tóquio e reforçam rumores de romance
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Os dois têm sido vistos nos mesmos eventos desde o início de 2026. Entre os encontros que geraram especulações estão a aparição em conjunto durante o "Coachella", em abril, uma conversa registrada na festa da revista "Vanity Fair" após a cerimônia do Oscar, em março e um passeio em grupo em Montecito, na Califórnia, ao lado de Justin Bieber e Hailey Bieber. Apesar das frequentes aparições em conjunto, nenhum dos dois comentou oficialmente os rumores sobre o relacionamento e preferem manter a dis Foto: Reprodução / Instagram
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Na vida profissional, Elordi está em um dos melhores momentos da carreira. O ator foi anunciado como o novo embaixador de fragrâncias da Chanel e estrelou a aguardada campanha de lançamento de "Bleu de Chanel L’Exclusif", versão mais intensa e sofisticada da tradicional fragrância masculina da grife francesa. No vídeo publicitário, o ator aparece em cenas marcadas por elegância e mistério, com uma estética inspirada no universo do agente secreto "007". A nova fragrância já está disponível para v Foto: Reprodução Youtube
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Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Jacob Elordi. Nascido em 26 de junho de 1997, em Brisbane, Queensland, na Austrália, ele é um ator conhecido principalmente por ter atuado em projetos como "A Barraca do Beijo", "Euphoria", "Priscilla", "Saltburn" e "Frankenstein". Foto: Wikimedia Commons / JoshPopov
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Jacob cresceu em Brisbane e passou a se interessar pela atuação aos 12 anos, quando interpretou o Gato de Chapéu na produção escolar de "Seussical". Na adolescência, também praticou rúgbi, mas uma lesão nas costas o levou a desistir do esporte e a se dedicar ao teatro. Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel
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Ele começou a carreira em produções australianas em 2015. Sua trajetória mudou quando interpretou Noah Flynn em "A Barraca do Beijo". O filme da Netflix, adaptação de uma trilogia de livros, fez muito sucesso na plataforma, o que aumentou rapidamente sua popularidade. Depois, voltou a interpretar o personagem nas sequências "A Barraca do Beijo 2", em 2020, e "A Barraca do Beijo 3", em 2021. Foto: Divulgação
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Após concluir as filmagens de "A Barraca do Beijo" em 2017, se mudou para Los Angeles. Apesar do sucesso do filme, Elordi encontrou dificuldades para conseguir novos trabalhos em Hollywood. Ele chegou, inclusive, a morar em seu carro e a passar algumas noites na casa de amigos. Foto: Reprodução Youtube
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Quando planejava retornar à Austrália, foi escolhido para interpretar Nate Jacobs em "Euphoria", em 2019. A série acompanhou um grupo de estudantes do ensino médio com diferentes problemas pessoais e contou também com Zendaya, Sydney Sweeney e Hunter Schafer no elenco. A produção teve três temporadas e permaneceu no ar até 2026. Foto: Divulgação
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O sucesso de audiência e de crítica de "Euphoria" abriu portas para Elordi em Hollywood. Em 2022, por exemplo, Elordi atuou ao lado de Ben Affleck e Ana de Armas no thriller psicológico "Águas Profundas", interpretando Charlie De Lisle. Foto: Divulgação
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Em 2023, interpretou Elvis Presley na cinebiografia "Priscilla", dirigida por Sofia Coppola. A produção retratou o relacionamento e o casamento do cantor com Priscilla Presley, interpretada por Cailee Spaeny. Sua atuação recebeu elogios da crítica e da própria Priscilla Presley. Ainda em 2023, também foi bastante elogiado por seu desempenho em "Saltburn", filme dirigido por Emerald Fennell. Foto: Divulgação
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Elordi interpretou a Criatura na adaptação de "Frankenstein", dirigida por Guillermo del Toro e baseada no romance de Mary Shelley. Pelo papel, o ator conquistou sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, além de outras indicações durante a temporada de premiações. Foto: Divulgação / Netflix
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Também estrelou a adaptação de "Morro dos Ventos Uivantes", de Emily Brontë, no papel de Heathcliff, contracenando com Margot Robbie como Catherine Earnshaw. Também fazem parte de sua filmografia títulos como "The Very Excellent Mr. Dundee", "2 Corações", "A Doce Costa Leste", "He Went That Way", "Oh, Canadá", "Apostas e Segredos" e "O Caminho Estreito para os Confins do Norte", entre outros. Foto: Divulgação