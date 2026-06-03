Jacob Elordi e Kendall Jenner são vistos juntos em Tóquio e reforçam rumores de romance

Os dois têm sido vistos nos mesmos eventos desde o início de 2026. Entre os encontros que geraram especulações estão a aparição em conjunto durante o "Coachella", em abril, uma conversa registrada na festa da revista "Vanity Fair" após a cerimônia do Oscar, em março e um passeio em grupo em Montecito, na Califórnia, ao lado de Justin Bieber e Hailey Bieber. Apesar das frequentes aparições em conjunto, nenhum dos dois comentou oficialmente os rumores sobre o relacionamento e preferem manter a dis Foto: Reprodução / Instagram