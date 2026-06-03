Celebridades e TV
Gabriel Braga Nunes celebra fase no teatro e sucesso da peça “O Filho”
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A montagem aborda temas como saúde mental, conflitos familiares e os desafios enfrentados pelos adolescentes na sociedade contemporânea. Além da atuação, Gabriel Braga Nunes também tem investido em projetos autorais ligados à música, à poesia e à dança. Ele faz parte de uma banda e apresenta um espetáculo inspirado nos sonetos de "Shakespeare", além de participar de uma montagem baseada na obra sinfônica de "Tom Jobim". Foto: Reprodução / Instagram
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O ator, que tem duas filhas, contou que escolheu ser pai após os 40 anos para poder participar mais ativamente da criação das crianças e poder acompanhar de perto todas as fases da infância das meninas, algo que considera uma de suas maiores realizações pessoais. Essa escolha só foi possível após décadas de dedicação intensa à televisão. Inclusive, Inclusive, o ator relembrou que quando fazia "Cidadão Brasileira", a rotina de gravações chegavam a 24 horas. Foto: Reprodução / Instagram
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Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Gabriel Braga Nunes. Nascido no dia 7 de fevereiro de 1972 em São Paulo, ele é um ator conhecido por ter atuado em diversas novelas da TV Globo e da Record, como o vilão Léo na novela Insensato Coração e Augusto em Terra Nostra. Foto: Reprodução Youtube
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Gabriel Braga Nunes é filho da atriz Regina Braga e do diretor Celso Nunes. Antes de se tornar ator, Gabriel queria ser guitarrista, inclusive, chegou a fazer parte de quatro bandas em São Paulo. Aos 18 anos, começou a estudar teatro e deixou a música em segundo plano. Também é formado em Artes Cênicas pela Unicamp (Universidade de Campinas). Foto: Reprodução / Instagram
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Ele iniciou sua carreira de ator no teatro, onde atuou em montagens como "Bilitis", "Calígula" e "Taucoauaa Panhé Mondo Pé". Na televisão, estreou em 1996, quando interpretou Mário na novela "Razão de Viver", exibida pelo SBT. No ano seguinte, fez parte do elenco da série "Por Amor e Ódio", exibida na Record, e da novela “Anjo Mau”, exibida pela TV Globo. Foto: Divulgação TV Globo
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A partir daí, trabalhou em diversas novelas da Globo, mas sempre como coadjuvante. Entre seus papéis mais conhecidos na sua primeira passagem pela emissora estão os personagens Augusto, de "Terra Nostra", Guilherme de “Estrela Guia”, e Victor, de "O Beijo do Vampiro". Foto: Reprodução TV Globo
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Em 2005, Gabriel Braga Nunes retornou à Record para atuar na novela "Essas Mulheres", na qual interpretou Fernando Seixas. No ano seguinte, protagonizou "Cidadão Brasileiro" no papel de Antônio Maciel. Em 2007, interpretou o delegado Taveira em "Caminhos do Coração". Foto: Divulgação / Record
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Em 2008, voltou a viver Taveira em "Os Mutantes: Caminhos do Coração", desta vez como o vampiro Sigismundo. No ano seguinte, protagonizou "Poder Paralelo" como Antonio Castellamare, contracenando com Paloma Duarte. Após participar de cinco novelas em cinco anos, decidiu se afastar temporariamente da televisão. Foto: Divulgação / Record
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No fim de 2010, retornou à Globo e participou da minissérie "As Cariocas", no episódio "A Atormentada da Tijuca", ao lado de Paolla Oliveira. Em seguida, foi escalado para "Insensato Coração", substituindo Fábio Assunção no papel do vilão Léo Brandão. A atuação lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no "Melhores do Ano", do "Domingão do Faustão". Foto: Reprodução TV Globo
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Após o término de “Insensato Coração”, assinou um contrato com a Globo e esteve em diversas produções da emissora. Em 2014, interpretou Laerte na polêmica novela "Em Família", a última novela escrita por Manoel Carlos. O enredo da filha se apaixonando pelo ex-namorado da mãe e a diferença de idade entre os personagens não caiu nas graças do público e gerou muitas críticas. Foto: Reprodução TV Globo
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Ainda esteve em outras produções da TV Globo, como "Uga Uga", "Kubanacan", "Senhora do Destino", "Sob Nova Direção", "Amor Eterno Amor", "O Canto da Sereia", "Saramandaia", "Babilônia", "Liberdade, Liberdade", "Novo Mundo", "Cidade Proibida", "Verdades Secretas 2", entre outras. Foto: Reprodução TV Globo