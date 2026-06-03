Gabriel Braga Nunes celebra fase no teatro e sucesso da peça “O Filho”

O ator, que tem duas filhas, contou que escolheu ser pai após os 40 anos para poder participar mais ativamente da criação das crianças e poder acompanhar de perto todas as fases da infância das meninas, algo que considera uma de suas maiores realizações pessoais. Essa escolha só foi possível após décadas de dedicação intensa à televisão. Inclusive, Inclusive, o ator relembrou que quando fazia "Cidadão Brasileira", a rotina de gravações chegavam a 24 horas. Foto: Reprodução / Instagram