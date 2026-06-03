Menina de 7 anos deixa hospital pela primeira vez após viver internada desde o nascimento

A história da menina se tornou um símbolo de esperança, resiliência e dedicação coletiva. Ela mostra como o trabalho de profissionais da saúde, aliado à perseverança da família e da própria criança, pode transformar trajetórias marcadas pela adversidade. O recomeço de Maria Clara é celebrado como uma verdadeira vitória da vida. Foto: Divulgação HCM