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Menina de 7 anos deixa hospital pela primeira vez após viver internada desde o nascimento

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Redação Flipar
  • Maria Clara nasceu com uma condição de saúde complexa que exigiu cuidados médicos permanentes e acompanhamento intensivo. Durante toda a infância, o hospital tornou-se seu único ambiente de convivência, substituindo experiências comuns da vida de qualquer criança. Ainda assim, ela conquistou a admiração de todos pela força demonstrada diariamente.
    Maria Clara nasceu com uma condição de saúde complexa que exigiu cuidados médicos permanentes e acompanhamento intensivo. Durante toda a infância, o hospital tornou-se seu único ambiente de convivência, substituindo experiências comuns da vida de qualquer criança. Ainda assim, ela conquistou a admiração de todos pela força demonstrada diariamente. Foto: Divulgação HCM
  • Ao longo dos anos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais acompanharam cada avanço da menina. Muitos deles participaram de momentos importantes de sua trajetória e criaram laços afetivos com a paciente. A longa convivência transformou a equipe quase em uma segunda família.
    Ao longo dos anos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais acompanharam cada avanço da menina. Muitos deles participaram de momentos importantes de sua trajetória e criaram laços afetivos com a paciente. A longa convivência transformou a equipe quase em uma segunda família. Foto: Divulgação HCM
  • A alta hospitalar foi cercada de emoção e homenagens. Funcionários se reuniram para celebrar a conquista, registrando o momento em fotos e vídeos divulgados pelo hospital. A despedida foi marcada por aplausos, sorrisos e lágrimas de alegria após anos de desafios.
    A alta hospitalar foi cercada de emoção e homenagens. Funcionários se reuniram para celebrar a conquista, registrando o momento em fotos e vídeos divulgados pelo hospital. A despedida foi marcada por aplausos, sorrisos e lágrimas de alegria após anos de desafios. Foto: Divulgação HCM
  • Para Maria Clara e seus familiares, deixar o hospital representa a oportunidade de descobrir um mundo até então conhecido apenas por relatos, imagens e visitas controladas. Experiências simples, como passear ao ar livre ou viver a rotina de uma casa, passam a ganhar um significado especial.
    Para Maria Clara e seus familiares, deixar o hospital representa a oportunidade de descobrir um mundo até então conhecido apenas por relatos, imagens e visitas controladas. Experiências simples, como passear ao ar livre ou viver a rotina de uma casa, passam a ganhar um significado especial. Foto: Divulgação HCM
  • A história da menina se tornou um símbolo de esperança, resiliência e dedicação coletiva. Ela mostra como o trabalho de profissionais da saúde, aliado à perseverança da família e da própria criança, pode transformar trajetórias marcadas pela adversidade. O recomeço de Maria Clara é celebrado como uma verdadeira vitória da vida.
    A história da menina se tornou um símbolo de esperança, resiliência e dedicação coletiva. Ela mostra como o trabalho de profissionais da saúde, aliado à perseverança da família e da própria criança, pode transformar trajetórias marcadas pela adversidade. O recomeço de Maria Clara é celebrado como uma verdadeira vitória da vida. Foto: Divulgação HCM
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