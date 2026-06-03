Centenário de Marilyn Monroe: relembre a vida e a carreira da lenda de Hollywood

Aos 16 anos, Norma Jeane se casou com James Dougherty, uma união motivada em parte pela necessidade de evitar o retorno a um orfanato quando sua família adotiva precisou se mudar. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto trabalhava em uma fábrica que produzia equipamentos militares, foi fotografada para uma reportagem destinada a incentivar a participação feminina no esforço de guerra. As imagens chamaram a atenção de agências de modelos e abriram caminho para uma nova carreira. Foto: Domínio Público/wikimédia commons