Estilo de Vida
Você conhece o Clericot? Uma bebida refrescante feita com vinho e frutas
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Atenção: as frutas escolhidas fazem toda a diferença no sabor final do clericot e ajudam a definir o perfil da bebida. Frutas cítricas, como laranja e limão-siciliano, acrescentam frescor e ajudam a equilibrar os sabores. Já frutas tropicais, como abacaxi e pêssego, deixam a bebida mais aromática e naturalmente adocicada. Foto: imagem gerada por i.a
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A maçã verde, por sua vez, contribui com leve acidez e uma sensação mais refrescante e vibrante. Para um bom resultado, o ideal é utilizar frutas maduras, mas firmes. Frutas muito passadas podem alterar a textura da bebida e deixar o clericot com sabor mais pesado e menos refrescante. Foto: imagem gerada por i.a
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Alguns erros podem comprometer o sabor e o equilíbrio do clericot. Entre os mais comuns estão o uso de vinhos muito encorpados ou com sabor amadeirado, que acabam dominando a bebida. O excesso de açúcar também pode deixar o clericot enjoativo e mascarar o sabor das frutas. Além disso, adicionar frutas em excesso pode fazer o sabor do vinho praticamente desaparecer. Foto: Reprodução Youtube
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Em relação à sua origem, a versão clássica do clericot foi criada na França, no século XIX, e leva suco de limão, xerez, brandy e soda, além do vinho e das frutas. Da França, a bebida se espalhou pela América do Sul, chegando a países como Uruguai, Argentina e Paraguai. Foto: imagem gerada por i.a
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Embora muitas pessoas comparem o clericot à sangria espanhola, existem diferenças importantes entre as duas bebidas. O clericot normalmente apresenta sabor mais leve e delicado, principalmente porque o vinho branco ou o espumante substituem o vinho tinto tradicional da sangria. Foto: imagem gerada por i.a