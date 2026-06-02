Pesquisa brasileira aponta alternativas sustentáveis no combate ao mofo azul, um dos mais devastadores para frutas

“O Brasil é o maior produtor de laranja e líder mundial na exportação de suco, mas enfrenta sérios prejuízos no pós-colheita causados por fungos. O mofo azul [P. italicum] é o segundo mais problemático, atrás apenas do mofo verde [P. digitatum], responsável por até 90% das perdas em regiões tropicais. Apesar disso, o mofo azul ainda recebe pouca atenção”, destacou a professora do Instituto de Química (IQ) da Unicamp e autora principal do estudo, Taícia Pacheco Fill. Foto: Daniel Dan outsideclick/Pixabay