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Automobilismo e carros

Crescimento dos carros elétricos leva China a ampliar fiscalização para conter reciclagem irregular de baterias

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Redação Flipar
  • O desafio surge como consequência direta do sucesso da eletrificação do transporte no país. Embora os veículos elétricos contribuam para reduzir o consumo de combustíveis fósseis durante sua operação, as baterias possuem vida útil limitada e perdem desempenho com o passar dos anos. Quando deixam de atender às exigências do setor automotivo, precisam seguir para processos adequados de reutilização, recuperação de materiais ou reciclagem especializada.
    O desafio surge como consequência direta do sucesso da eletrificação do transporte no país. Embora os veículos elétricos contribuam para reduzir o consumo de combustíveis fósseis durante sua operação, as baterias possuem vida útil limitada e perdem desempenho com o passar dos anos. Quando deixam de atender às exigências do setor automotivo, precisam seguir para processos adequados de reutilização, recuperação de materiais ou reciclagem especializada. Foto: Divulgac?a?o/BYD
  • Entre as principais preocupações estão desmontes clandestinos, operações sem licença, comércio irregular de baterias usadas e reaproveitamento inadequado de componentes. Segundo as autoridades, práticas desse tipo podem comprometer a segurança dos processos e gerar impactos ambientais significativos.
    Entre as principais preocupações estão desmontes clandestinos, operações sem licença, comércio irregular de baterias usadas e reaproveitamento inadequado de componentes. Segundo as autoridades, práticas desse tipo podem comprometer a segurança dos processos e gerar impactos ambientais significativos. Foto: Wesley Tingey/Unsplash
  • O rastreamento também permitirá identificar com maior precisão quais organizações receberam determinadas baterias e quais procedimentos foram aplicados em cada etapa do processo. Dessa forma, será possível ampliar a responsabilização dos participantes do setor e reforçar a transparência em um mercado que tende a crescer de forma acelerada nos próximos anos.
    O rastreamento também permitirá identificar com maior precisão quais organizações receberam determinadas baterias e quais procedimentos foram aplicados em cada etapa do processo. Dessa forma, será possível ampliar a responsabilização dos participantes do setor e reforçar a transparência em um mercado que tende a crescer de forma acelerada nos próximos anos. Foto: Kumpan Electric/Unsplash
  • A reciclagem adequada desses equipamentos também possui relevância econômica. As baterias contêm materiais valiosos que podem retornar à cadeia produtiva quando recuperados corretamente. Especialistas apontam que os benefícios climáticos obtidos com a redução do uso de combustíveis fósseis poderiam ser anulados caso o passivo ambiental dessas baterias ficasse sem controle.
    A reciclagem adequada desses equipamentos também possui relevância econômica. As baterias contêm materiais valiosos que podem retornar à cadeia produtiva quando recuperados corretamente. Especialistas apontam que os benefícios climáticos obtidos com a redução do uso de combustíveis fósseis poderiam ser anulados caso o passivo ambiental dessas baterias ficasse sem controle. Foto: JUICE/Unsplash
  • As ações anunciadas fazem parte das prioridades chinesas para os próximos anos e incluem o fortalecimento de normas técnicas, políticas públicas e operações de fiscalização conjunta. Com isso, o país procura construir uma estrutura capaz de acompanhar a próxima etapa da revolução dos veículos elétricos.
    As ações anunciadas fazem parte das prioridades chinesas para os próximos anos e incluem o fortalecimento de normas técnicas, políticas públicas e operações de fiscalização conjunta. Com isso, o país procura construir uma estrutura capaz de acompanhar a próxima etapa da revolução dos veículos elétricos. Foto: Pexels/J.D. Books
  • O sucesso dessa empreitada chinesa servirá como modelo internacional para outras nações que atualmente expandem suas frotas eletrificadas e que logo enfrentarão dilemas semelhantes. Atualmente, segundo a BBC, o país produz mais de 75% de todas as baterias de íons de lítio do mundo e abriga seis dos 10 maiores fabricantes de baterias do planeta.
    O sucesso dessa empreitada chinesa servirá como modelo internacional para outras nações que atualmente expandem suas frotas eletrificadas e que logo enfrentarão dilemas semelhantes. Atualmente, segundo a BBC, o país produz mais de 75% de todas as baterias de íons de lítio do mundo e abriga seis dos 10 maiores fabricantes de baterias do planeta. Foto: Vanya Smythe/Unsplash
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