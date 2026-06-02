Crescimento dos carros elétricos leva China a ampliar fiscalização para conter reciclagem irregular de baterias

O rastreamento também permitirá identificar com maior precisão quais organizações receberam determinadas baterias e quais procedimentos foram aplicados em cada etapa do processo. Dessa forma, será possível ampliar a responsabilização dos participantes do setor e reforçar a transparência em um mercado que tende a crescer de forma acelerada nos próximos anos. Foto: Kumpan Electric/Unsplash