Melissa Roxburgh e Josh Dallas voltam a atuar juntos em nova série

“The Hunting Party” é uma série policial que acompanha a agente Rebecca “Bex” Henderson, interpretada por Melissa Roxburgh. A trama começa após uma explosão misteriosa em uma prisão secreta conhecida como “The Pit”, onde alguns dos criminosos mais perigosos do país eram mantidos e estudados. Com a fuga de diversos assassinos em série, Bex lidera uma equipe especializada encarregada de localizá-los e capturá-los antes que voltem a matar. “The Hunting Party” estreou sua segunda temporada em 8 de j Foto: Divulgação / NBCUniversal Media, LLC