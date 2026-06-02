Filmes e Séries
Melissa Roxburgh e Josh Dallas voltam a atuar juntos em nova série
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Dallas revelou que aceitou o convite para participar da série principalmente pela oportunidade de voltar a trabalhar com Roxburgh. Nos bastidores, os dois atores contaram que a experiência teve um clima nostálgico. Dallas brincou que os primeiros dias de gravação pareciam um episódio estranho de “Manifest”, enquanto Roxburgh comentou que a sensação foi reforçada pela presença de vários profissionais da antiga série na equipe de produção. Foto: Divulgação / NBCUniversal Media, LLC
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“The Hunting Party” é uma série policial que acompanha a agente Rebecca “Bex” Henderson, interpretada por Melissa Roxburgh. A trama começa após uma explosão misteriosa em uma prisão secreta conhecida como “The Pit”, onde alguns dos criminosos mais perigosos do país eram mantidos e estudados. Com a fuga de diversos assassinos em série, Bex lidera uma equipe especializada encarregada de localizá-los e capturá-los antes que voltem a matar. “The Hunting Party” estreou sua segunda temporada em 8 de j Foto: Divulgação / NBCUniversal Media, LLC
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Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Melissa Roxburgh. Nascida em 10 de dezembro de 1992, em Vancouver, no Canadá, ela é conhecida, principalmente, por interpretar Michaela Stone na série “Manifest - O Mistério do Voo 828”, lançada pela NBC em 2018. Foto: Reprodução / Instagram
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Depois de concluir o ensino médio, Roxburgh começou a atuar em Vancouver. Paralelamente, estudou Comunicação Social na Universidade Simon Fraser, no Canadá, considerando a possibilidade de seguir carreira como jornalista. Foto: Reprodução / Instagram
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Ela conseguiu seu primeiro papel de destaque em 2011, no filme “Diário de um Banana 2: Rodrick é o Cara”, no qual interpretou Rachel. Posteriormente, também apareceu em “Diário de um Banana 3: Dias de Cão”, mas vivendo uma personagem diferente, Heather Hills. Foto: Divulgação
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A partir daí, integrou o elenco de diversos filmes e séries. Um dos projetos de maior destaque de sua carreira foi o filme de ficção científica “Star Trek: Sem Fronteiras”, dirigido por Justin Lin e estrelado por Chris Pine e Zachary Quinto. Na produção de 2016, ela interpretou Ensign Syl em uma das franquias mais bem-sucedidas de Hollywood. Foto: Divulgação
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Entre 2018 e 2023, Melissa Roxburgh interpretou a detetive Michaela Stone, uma das em “Manifest: O Mistério do Voo 828”. A produção teve as três primeiras temporadas exibidas pela NBC, enquanto a quarta e última foi produzida e lançada pela Netflix. Como uma das passageiras do voo 828, Michaela era a protagonista da trama. Foto: Divulgação / NBCUniversal Media, LLC
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“Manifest: O Mistério do Voo 828” acompanha a história dos passageiros do voo 828 que, após enfrentarem uma forte turbulência durante uma viagem aparentemente comum, pousam e descobrem que cinco anos se passaram. Enquanto o restante do mundo os considerava mortos, eles não envelheceram um único dia. Além disso, começam a receber “chamados”. Foto: Divulgação
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Depois de “Manifest”, Roxburgh fez pequenas participações em séries como “Quantum Leap: Contratempos” e “O Rastreador”. Em 2024, foi escolhida para protagonizar “The Hunting Party”, como a agente Rebecca Henderson, responsável por rastrear e capturar serial killers que escaparam de uma prisão após uma explosão misteriosa. Foto: Divulgação / NBCUniversal Media, LLC
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Outros títulos que fazem parte da filmografia de Melissa Roxburgh são “Big Time Movie”, “Arrow”, “Rita”, “The Tomorrow People”, “Supernatural”, “O Duende: As Origens”, “Busca Explosiva 4”, “Sorority Murder”, “Lost Solace”, “Legends of Tomorrow”, “Travelers”, “Valor”, “In God I Trust” e “Enquanto Estivermos Juntos”, entre outros. Foto: Divulgação
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Curiosidade: por causa do trabalho de seu pai como pastor, Melissa cresceu participando de viagens missionárias com a família para países como Albânia e Guatemala. Essa experiência contribuiu para seu interesse por causas humanitárias e ações sociais. Ela também atuou como líder do GenR, iniciativa ligada ao “International Rescue Committee” (IRC), organização que presta assistência a pessoas afetadas por crises humanitárias em diferentes partes do mundo. Foto: Divulgação