Queenstown: da beleza do Lago Wakatipu às aventuras da Terra Média

As Remarkables dominam o horizonte de Queenstown, oferecendo cenários que mudam com a luz do dia e reforçando sua imponência. No inverno, tornam-se um dos principais destinos de esqui da Nova Zelândia; no verão, trilhas e escaladas revelam vistas panorâmicas inesquecíveis. A montanha é também um marco cultural, presente em filmes e histórias locais, e sua imponência reforça a sensação de que Queenstown é uma cidade moldada pela aventura. Entre neve e rochas, as Remarkables são guardiãs da paisag Foto: Nick Bramhall /Wikimédia Commons