De rejeitada a heroína: saiba quem foi Tammie Jo Shults, piloto que salvou 148 vidas em um acidente aéreo

Enquanto ajudava nos trabalhos da fazenda, onde chegou a conduzir tratores ainda na infância, Shults recebeu dos pais o incentivo para buscar a profissão que desejasse, independentemente das barreiras impostas às mulheres da época. Mesmo assim, logo descobriu que seu objetivo encontraria resistência. Em atividades de orientação profissional, ouviu que pilotar aviões de combate não era uma carreira adequada para garotas. Em vez de desanimá-la, esse tipo de comentário fortaleceu sua determinação. Foto: Reprodução