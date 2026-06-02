Muxarabi: recurso arquitetônico se destaca em mansão na Bahia de Cintia Dicker e Pedro Scooby

Presente em projetos residenciais, comerciais e até em construções históricas, o muxarabi é um recurso arquitetônico caracterizado por painéis vazados formados por tramas geométricas. Tradicionalmente confeccionado em madeira, ele funciona como uma espécie de divisória que permite a passagem de luz e ar, ao mesmo tempo em que preserva a privacidade dos ambientes. Foto: - Divulgação