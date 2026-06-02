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He-Man volta às telonas com novo filme e resgata legado de Eternia

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Redação Flipar
  • O novo filme aposta em uma combinação de nostalgia e renovação. A trama acompanha o Príncipe Adam, que precisa assumir novamente o papel de He-Man para enfrentar as forças lideradas por Skeletor. A produção procura equilibrar ação, fantasia e elementos clássicos que marcaram a franquia.
    O novo filme aposta em uma combinação de nostalgia e renovação. A trama acompanha o Príncipe Adam, que precisa assumir novamente o papel de He-Man para enfrentar as forças lideradas por Skeletor. A produção procura equilibrar ação, fantasia e elementos clássicos que marcaram a franquia. Foto: Amazon MGM Studios
  • Outro destaque está no elenco. Nicholas Galitzine interpreta o protagonista, enquanto Jared Leto dá vida ao vilão Skeletor. Nomes como Camila Mendes, Idris Elba e Morena Baccarin também integram a produção, reforçando a expectativa em torno do projeto.
    Outro destaque está no elenco. Nicholas Galitzine interpreta o protagonista, enquanto Jared Leto dá vida ao vilão Skeletor. Nomes como Camila Mendes, Idris Elba e Morena Baccarin também integram a produção, reforçando a expectativa em torno do projeto. Foto: Fantástico/ Reprodução
  • Os trailers divulgados chamaram atenção pela fidelidade visual ao universo de Eternia. Armaduras, cenários, criaturas e referências conhecidas pelos fãs aparecem em destaque, sugerindo uma adaptação que busca respeitar as origens da série.
    Os trailers divulgados chamaram atenção pela fidelidade visual ao universo de Eternia. Armaduras, cenários, criaturas e referências conhecidas pelos fãs aparecem em destaque, sugerindo uma adaptação que busca respeitar as origens da série. Foto: Amazon MGM Studios
  • A chegada do longa também reacendeu o interesse pela história do personagem. Afinal, He-Man está entre os maiores ícones da cultura pop dos anos 1980 e continua sendo lembrado por diferentes gerações ao redor do mundo.
    A chegada do longa também reacendeu o interesse pela história do personagem. Afinal, He-Man está entre os maiores ícones da cultura pop dos anos 1980 e continua sendo lembrado por diferentes gerações ao redor do mundo. Foto: Reprodução/YouTube
  • A origem do herói remonta a 1982, quando a fabricante de brinquedos Mattel lançou a linha “Masters of the Universe”. Inicialmente criada para o mercado de action figures, a coleção rapidamente conquistou espaço entre crianças e colecionadores.
    A origem do herói remonta a 1982, quando a fabricante de brinquedos Mattel lançou a linha “Masters of the Universe”. Inicialmente criada para o mercado de action figures, a coleção rapidamente conquistou espaço entre crianças e colecionadores. Foto: domínio público
  • Para impulsionar as vendas dos brinquedos, surgiu pouco depois a animação “He-Man and the Masters of the Universe”. O desenho transformou personagens como He-Man, Esqueleto, Mentor e Teela em figuras conhecidas internacionalmente.
    Para impulsionar as vendas dos brinquedos, surgiu pouco depois a animação “He-Man and the Masters of the Universe”. O desenho transformou personagens como He-Man, Esqueleto, Mentor e Teela em figuras conhecidas internacionalmente. Foto: Reprodução/Youtube
  • Na história, Adam é o príncipe de Eternia e guarda um importante segredo. Ao erguer a Espada do Poder e pronunciar sua famosa frase de transformação, ele se torna He-Man, o homem mais poderoso do universo.
    Na história, Adam é o príncipe de Eternia e guarda um importante segredo. Ao erguer a Espada do Poder e pronunciar sua famosa frase de transformação, ele se torna He-Man, o homem mais poderoso do universo. Foto: Reprodução/Youtube
  • O sucesso da animação foi enorme em diversos países, incluindo o Brasil. Exibido repetidamente na televisão aberta, o desenho marcou época e ajudou a consolidar uma legião de fãs que permanece ativa até hoje.
    O sucesso da animação foi enorme em diversos países, incluindo o Brasil. Exibido repetidamente na televisão aberta, o desenho marcou época e ajudou a consolidar uma legião de fãs que permanece ativa até hoje. Foto: Reprodução/Youtube
  • He-Man também chegou ao cinema anteriormente. Em 1987, o personagem ganhou um filme estrelado por Dolph Lundgren. Apesar de não ter alcançado grande sucesso comercial, a produção acabou se tornando cult entre admiradores da franquia.
    He-Man também chegou ao cinema anteriormente. Em 1987, o personagem ganhou um filme estrelado por Dolph Lundgren. Apesar de não ter alcançado grande sucesso comercial, a produção acabou se tornando cult entre admiradores da franquia. Foto: Reprodução/Youtube
  • Nas décadas seguintes, a marca passou por diferentes fases. Novas séries animadas, relançamentos de brinquedos e projetos especiais mantiveram vivo o universo de Eternia, mesmo longe do auge alcançado nos anos 1980.
    Nas décadas seguintes, a marca passou por diferentes fases. Novas séries animadas, relançamentos de brinquedos e projetos especiais mantiveram vivo o universo de Eternia, mesmo longe do auge alcançado nos anos 1980. Foto: Flickr - David Geitgey Sierralupe
  • O anúncio de uma nova adaptação cinematográfica gerou expectativa justamente por representar mais uma tentativa de apresentar o personagem ao público contemporâneo. Ao mesmo tempo, o projeto procura homenagear quem acompanha a saga há décadas.
    O anúncio de uma nova adaptação cinematográfica gerou expectativa justamente por representar mais uma tentativa de apresentar o personagem ao público contemporâneo. Ao mesmo tempo, o projeto procura homenagear quem acompanha a saga há décadas. Foto: Cortesia de Amazon Content Services
  • O resultado é uma obra que reúne passado e presente. Enquanto os fãs veteranos reencontram elementos que fizeram parte da infância, novos espectadores têm a oportunidade de conhecer um dos heróis mais emblemáticos da cultura pop.
    O resultado é uma obra que reúne passado e presente. Enquanto os fãs veteranos reencontram elementos que fizeram parte da infância, novos espectadores têm a oportunidade de conhecer um dos heróis mais emblemáticos da cultura pop. Foto: Reprodução/YouTube
  • Mais de quatro décadas após sua criação, He-Man continua demonstrando a força. O defensor de Eternia segue encontrando espaço para inspirar aventuras e manter viva uma das franquias mais marcantes do entretenimento.
    Mais de quatro décadas após sua criação, He-Man continua demonstrando a força. O defensor de Eternia segue encontrando espaço para inspirar aventuras e manter viva uma das franquias mais marcantes do entretenimento. Foto: Reprodução/YouTube
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