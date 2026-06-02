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He-Man volta às telonas com novo filme e resgata legado de Eternia
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O novo filme aposta em uma combinação de nostalgia e renovação. A trama acompanha o Príncipe Adam, que precisa assumir novamente o papel de He-Man para enfrentar as forças lideradas por Skeletor. A produção procura equilibrar ação, fantasia e elementos clássicos que marcaram a franquia. Foto: Amazon MGM Studios
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Outro destaque está no elenco. Nicholas Galitzine interpreta o protagonista, enquanto Jared Leto dá vida ao vilão Skeletor. Nomes como Camila Mendes, Idris Elba e Morena Baccarin também integram a produção, reforçando a expectativa em torno do projeto. Foto: Fantástico/ Reprodução
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Os trailers divulgados chamaram atenção pela fidelidade visual ao universo de Eternia. Armaduras, cenários, criaturas e referências conhecidas pelos fãs aparecem em destaque, sugerindo uma adaptação que busca respeitar as origens da série. Foto: Amazon MGM Studios
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A chegada do longa também reacendeu o interesse pela história do personagem. Afinal, He-Man está entre os maiores ícones da cultura pop dos anos 1980 e continua sendo lembrado por diferentes gerações ao redor do mundo. Foto: Reprodução/YouTube
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A origem do herói remonta a 1982, quando a fabricante de brinquedos Mattel lançou a linha “Masters of the Universe”. Inicialmente criada para o mercado de action figures, a coleção rapidamente conquistou espaço entre crianças e colecionadores. Foto: domínio público
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Para impulsionar as vendas dos brinquedos, surgiu pouco depois a animação “He-Man and the Masters of the Universe”. O desenho transformou personagens como He-Man, Esqueleto, Mentor e Teela em figuras conhecidas internacionalmente. Foto: Reprodução/Youtube
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Na história, Adam é o príncipe de Eternia e guarda um importante segredo. Ao erguer a Espada do Poder e pronunciar sua famosa frase de transformação, ele se torna He-Man, o homem mais poderoso do universo. Foto: Reprodução/Youtube
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O sucesso da animação foi enorme em diversos países, incluindo o Brasil. Exibido repetidamente na televisão aberta, o desenho marcou época e ajudou a consolidar uma legião de fãs que permanece ativa até hoje. Foto: Reprodução/Youtube
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He-Man também chegou ao cinema anteriormente. Em 1987, o personagem ganhou um filme estrelado por Dolph Lundgren. Apesar de não ter alcançado grande sucesso comercial, a produção acabou se tornando cult entre admiradores da franquia. Foto: Reprodução/Youtube
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Nas décadas seguintes, a marca passou por diferentes fases. Novas séries animadas, relançamentos de brinquedos e projetos especiais mantiveram vivo o universo de Eternia, mesmo longe do auge alcançado nos anos 1980. Foto: Flickr - David Geitgey Sierralupe
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O anúncio de uma nova adaptação cinematográfica gerou expectativa justamente por representar mais uma tentativa de apresentar o personagem ao público contemporâneo. Ao mesmo tempo, o projeto procura homenagear quem acompanha a saga há décadas. Foto: Cortesia de Amazon Content Services
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O resultado é uma obra que reúne passado e presente. Enquanto os fãs veteranos reencontram elementos que fizeram parte da infância, novos espectadores têm a oportunidade de conhecer um dos heróis mais emblemáticos da cultura pop. Foto: Reprodução/YouTube
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Mais de quatro décadas após sua criação, He-Man continua demonstrando a força. O defensor de Eternia segue encontrando espaço para inspirar aventuras e manter viva uma das franquias mais marcantes do entretenimento. Foto: Reprodução/YouTube
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