Atriz Dira Paes integra campanha de conscientização sobre a Mata Atlântica

“Quando a gente escuta esses sons, entende que a Mata Atlântica ainda resiste e pede cuidado. Participar dessa campanha foi uma maneira de somar minha voz a esse chamado pela preservação”, afirma a atriz. O texto do manifesto também chama atenção para a perda histórica de áreas do bioma ao longo das últimas décadas. “Cadê a Mata Atlântica que estava aqui? O fogo comeu! O gato comeu! A motosserra comeu! O concreto comeu! Hoje nos restam menos de 30% dessa nossa casa”, diz um dos trechos. Foto: José Cruz/ABr/WikimédiaCommons