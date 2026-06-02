Fim da escala 6×1: veja o que prevê a PEC aprovada pela Câmara e próximos passos

A proposta prevê que ocorra uma redução da jornada semanal de trabalho em duas etapas. Nos primeiros dois meses após a promulgação, a carga horária deverá ser reduzida em duas horas por semana. Em seguida, haverá uma nova redução, totalizando quatro horas semanais a menos, a ser implementada em até 12 meses após a conclusão da primeira fase. Foto: Reproduçãodo Youtube Canal Câmara dos Deputados