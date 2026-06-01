Quermesses irresistíveis: os doces típicos que conquistam gerações

O pé-de-moleque é feito com amendoim caramelizado em rapadura ou açúcar, resultando, desse modo, em um doce extremamente crocante e irresistível. Nas quermesses, ele aparece em diferentes versões, desde as mais rústicas até as mais sofisticadas com leite condensado. Sua popularidade atravessa gerações, sendo um dos doces mais procurados e celebrados durante o São João, sempre associado ao sabor autêntico da tradição. Foto: imagem gerada por i.a