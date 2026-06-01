Galeria
Planta carnívora que surpreendeu cientistas e foi chamada de “predadora inteligente”
-
A pesquisa reacendeu debates sobre inteligência vegetal e sobre a capacidade de algumas espécies de processar informações do ambiente antes de agir. Foto: pixabay
-
A espécie em questão é a venus-papa-moscas, planta nativa de áreas úmidas da costa leste dos Estados Unidos. Ela se tornou famosa por suas folhas modificadas, que funcionam como armadilhas capazes de se fechar rapidamente quando uma presa se aproxima. Foto: pixabay
-
O mecanismo de captura depende de pequenos pelos sensíveis localizados no interior das folhas. Quando esses sensores são tocados da forma adequada, a planta interpreta o estímulo e inicia o fechamento da armadilha, evitando reações desnecessárias a gotas de chuva ou detritos carregados pelo vento. Foto: pixabay
-
Pesquisadores destacam que a venus-papa-moscas não responde a qualquer contato de maneira imediata. O sistema exige uma sequência específica de estímulos, o que ajuda a reduzir gastos de energia e aumenta as chances de capturar uma presa que realmente possa fornecer nutrientes. Foto: pixabay
-
-
Após o fechamento da armadilha, a planta inicia um processo de digestão que pode durar vários dias. Enzimas são liberadas para decompor o inseto, permitindo a absorção de substâncias importantes para a sobrevivência em solos pobres em nutrientes. Foto: pixabay
-
Apesar das manchetes chamativas, especialistas ressaltam que a chamada “inteligência” da planta não significa consciência ou raciocínio semelhante ao dos animais. Foto: pixabay
-
Ainda assim, a capacidade de perceber sinais, avaliar estímulos e ajustar respostas faz da venus-papa-moscas uma das espécies vegetais mais fascinantes já estudadas. Foto: pixabay
-
-
A venus-papa-moscas ocorre naturalmente em uma área relativamente pequena dos Estados Unidos, principalmente nos estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul. Foto: pixabay
-
Ela cresce em brejos e terrenos úmidos com solos pobres em nutrientes, condição que ajudou a espécie a desenvolver a estratégia de capturar insetos para complementar sua alimentação. Foto: pixabay
-
Além de seu habitat natural, a venus-papa-moscas é cultivada em diversos países como planta ornamental. O visual incomum das armadilhas e a capacidade de capturar insetos transformaram a espécie em uma das plantas carnívoras mais populares entre colecionadores e entusiastas da jardinagem. Foto: pixabay
-
-
A espécie também desperta interesse científico e é frequentemente utilizada em pesquisas sobre comportamento vegetal. Seus mecanismos de percepção de estímulos, fechamento das armadilhas e resposta ao ambiente ajudam pesquisadores a compreender melhor o funcionamento das plantas. Foto: Frederick Gomes Leite - wikimedia commons