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Plantas que se fecham ao serem tocadas: entenda o fenômeno

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Redação Flipar
  • A dormideira é a espécie mais popular entre as plantas que se fecham ao toque, encontrada em várias regiões tropicais e subtropicais. Suas folhas compostas se retraem rapidamente quando estimuladas, como forma de defesa contra herbívoros e condições adversas. Estudos apontam que a dormideira pode servir como modelo para pesquisas em neurobiologia vegetal e em sistemas de resposta rápida. Além disso, há registros históricos de que essas plantas eram usadas em rituais e práticas culturais em difer
    A dormideira é a espécie mais popular entre as plantas que se fecham ao toque, encontrada em várias regiões tropicais e subtropicais. Suas folhas compostas se retraem rapidamente quando estimuladas, como forma de defesa contra herbívoros e condições adversas. Estudos apontam que a dormideira pode servir como modelo para pesquisas em neurobiologia vegetal e em sistemas de resposta rápida. Além disso, há registros históricos de que essas plantas eram usadas em rituais e práticas culturais em difer Foto: Suyash.dwivedi - wikimedia commons
  • O fechamento das folhas ocorre devido à perda de pressão interna nas células, chamada de turgor, que se redistribui em segundos. Essa reação é interpretada como uma estratégia para parecer menos atraente a predadores ou reduzir danos ambientais. Pesquisadores acreditam que o fenômeno pode ser comparado a reflexos em animais, embora seja um processo puramente fisiológico. Estudos, aliás, indicam que sinais elétricos percorrem os tecidos vegetais e a velocidade da resposta varia conforme a espécie
    O fechamento das folhas ocorre devido à perda de pressão interna nas células, chamada de turgor, que se redistribui em segundos. Essa reação é interpretada como uma estratégia para parecer menos atraente a predadores ou reduzir danos ambientais. Pesquisadores acreditam que o fenômeno pode ser comparado a reflexos em animais, embora seja um processo puramente fisiológico. Estudos, aliás, indicam que sinais elétricos percorrem os tecidos vegetais e a velocidade da resposta varia conforme a espécie Foto: J.M.Garg wikimedia commons
  • O segredo do movimento está nos pulvinos, estruturas localizadas na base das folhas que funcionam como pequenas articulações que regulam a pressão interna das células. Essa engenharia natural é exemplo de como a biologia vegetal desenvolveu mecanismos sofisticados. Estudos recentes mostram que sinais elétricos percorrem tecidos vegetais em milissegundos, comparáveis a impulsos nervosos em animais.
    O segredo do movimento está nos pulvinos, estruturas localizadas na base das folhas que funcionam como pequenas articulações que regulam a pressão interna das células. Essa engenharia natural é exemplo de como a biologia vegetal desenvolveu mecanismos sofisticados. Estudos recentes mostram que sinais elétricos percorrem tecidos vegetais em milissegundos, comparáveis a impulsos nervosos em animais. Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz - wikimedia commons
  • A Acacia sensitiva, parente próxima da dormideira, também apresenta movimentos rápidos ao toque. Suas folhas finas se recolhem em resposta a estímulos mecânicos, criando um espetáculo visual semelhante. Pesquisadores destacam seu uso em estudos de fisiologia vegetal comparada e em regiões tropicais é cultivada como planta ornamental e educativa.
    A Acacia sensitiva, parente próxima da dormideira, também apresenta movimentos rápidos ao toque. Suas folhas finas se recolhem em resposta a estímulos mecânicos, criando um espetáculo visual semelhante. Pesquisadores destacam seu uso em estudos de fisiologia vegetal comparada e em regiões tropicais é cultivada como planta ornamental e educativa. Foto: pixabay
  • A Neptunia plena é uma planta aquática que reage ao toque com retração foliar. Encontrada em ambientes úmidos, chama atenção pela delicadeza de suas folhas e pela velocidade da resposta. Também é estudada por sua capacidade de adaptação em ambientes de baixa oxigenação e por contribuir na filtragem natural da água.
    A Neptunia plena é uma planta aquática que reage ao toque com retração foliar. Encontrada em ambientes úmidos, chama atenção pela delicadeza de suas folhas e pela velocidade da resposta. Também é estudada por sua capacidade de adaptação em ambientes de baixa oxigenação e por contribuir na filtragem natural da água. Foto: Michael Wolf wikimedia commons
  • O Biophytum sensitivum é uma pequena planta herbácea que reage ao toque retraindo suas folhas delicadas. Achada em regiões tropicais da Ásia e tem sido usada em práticas medicinais tradicionais por suas propriedades anti-inflamatórias. Sua resposta rápida ao estímulo reforça a diversidade de espécies sensitivas no mundo vegetal. Pesquisadores analisam seus compostos bioativos para uso farmacológico.
    O Biophytum sensitivum é uma pequena planta herbácea que reage ao toque retraindo suas folhas delicadas. Achada em regiões tropicais da Ásia e tem sido usada em práticas medicinais tradicionais por suas propriedades anti-inflamatórias. Sua resposta rápida ao estímulo reforça a diversidade de espécies sensitivas no mundo vegetal. Pesquisadores analisam seus compostos bioativos para uso farmacológico. Foto: Praveenp wikimedia commons
  • Em várias culturas, plantas sensitivas foram associadas a símbolos de humildade e respeito. O ato de se fechar diante do toque humano era interpretado como reverência, o que enfatiza que esse aspecto cultural reforça a ligação entre ciência e imaginário popular. Na Índia, o Biophytum sensitivum é usado em práticas medicinais e em rituais como símbolo de proteção espiritual.
    Em várias culturas, plantas sensitivas foram associadas a símbolos de humildade e respeito. O ato de se fechar diante do toque humano era interpretado como reverência, o que enfatiza que esse aspecto cultural reforça a ligação entre ciência e imaginário popular. Na Índia, o Biophytum sensitivum é usado em práticas medicinais e em rituais como símbolo de proteção espiritual. Foto: Yercaud-elango - wikimedia commons
  • Pesquisas modernas utilizam sensores e câmeras de alta velocidade para analisar o movimento das folhas, e os resultados ajudam a compreender como estímulos elétricos e químicos percorrem os tecidos vegetais. Essa investigação abre caminho para aplicações em robótica e biomimética, sendo que universidades asiáticas lideram estudos e aplicam princípios da dormideira em materiais inteligentes.
    Pesquisas modernas utilizam sensores e câmeras de alta velocidade para analisar o movimento das folhas, e os resultados ajudam a compreender como estímulos elétricos e químicos percorrem os tecidos vegetais. Essa investigação abre caminho para aplicações em robótica e biomimética, sendo que universidades asiáticas lideram estudos e aplicam princípios da dormideira em materiais inteligentes. Foto: Nativeplants garden - wikimedia commons
  • Estudos sobre plantas sensitivas inspiram projetos de engenharia que buscam replicar movimentos rápidos sem motores. A biomimética utiliza esses modelos para criar dispositivos flexíveis e responsivos, e o potencial vai desde robôs leves até sistemas de proteção ambiental. Pesquisadores avaliam o uso em sensores de impacto em estruturas, bem como projetos de próteses imitam a resposta rápida das folhas.
    Estudos sobre plantas sensitivas inspiram projetos de engenharia que buscam replicar movimentos rápidos sem motores. A biomimética utiliza esses modelos para criar dispositivos flexíveis e responsivos, e o potencial vai desde robôs leves até sistemas de proteção ambiental. Pesquisadores avaliam o uso em sensores de impacto em estruturas, bem como projetos de próteses imitam a resposta rápida das folhas. Foto: Ranjithsiji -wikimedia commons
  • Plantas que se fecham ao toque também desempenham funções relevantes nos ecossistemas. Elas ajudam a regular a presença de herbívoros e a manter o equilíbrio das comunidades vegetais. O fenômeno, além de curioso, é parte essencial da dinâmica natural e sua reação rápida pode reduzir a perda de água em ambientes secos e contribuir para a proteção contra insetos predadores.
    Plantas que se fecham ao toque também desempenham funções relevantes nos ecossistemas. Elas ajudam a regular a presença de herbívoros e a manter o equilíbrio das comunidades vegetais. O fenômeno, além de curioso, é parte essencial da dinâmica natural e sua reação rápida pode reduzir a perda de água em ambientes secos e contribuir para a proteção contra insetos predadores. Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz wikimedia commons
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