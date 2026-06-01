Plantas que se fecham ao serem tocadas: entenda o fenômeno

A dormideira é a espécie mais popular entre as plantas que se fecham ao toque, encontrada em várias regiões tropicais e subtropicais. Suas folhas compostas se retraem rapidamente quando estimuladas, como forma de defesa contra herbívoros e condições adversas. Estudos apontam que a dormideira pode servir como modelo para pesquisas em neurobiologia vegetal e em sistemas de resposta rápida. Além disso, há registros históricos de que essas plantas eram usadas em rituais e práticas culturais em difer Foto: Suyash.dwivedi - wikimedia commons