Pesquisadores encontram mais de 100 mil vestígios do Brasil Imperial em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro

O fluxo intenso de viajantes, comerciantes e tropeiros impulsionou o crescimento da região, que chegou a receber até a visita do imperador durante o auge de sua importância econômica. Armazéns, hospedarias e pequenos comércios prosperaram graças à circulação constante de mercadorias e pessoas que cruzavam a antiga rota imperial. Com a implantação das linhas férreas, porém, a dinâmica comercial mudou rapidamente. O café passou a seguir pelos trens, o movimento diminuiu e a antiga vila acabou aban Foto: Montagem/Reprodução TV Globo/Domínio Público