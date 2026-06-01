Vinho azul gera polêmica com produtores tradicionais, mas visual chamativo atrai consumidores

Pela legislação da União Europeia, apenas bebidas obtidas exclusivamente da fermentação de uvas podem receber oficialmente a classificação de vinho. Como o produto leva corantes e outros ingredientes adicionais, ele não se encaixa nessa definição legal. A polêmica aumentou em 2017, quando a Associação Espanhola do Vinho exigiu mudanças na rotulagem da bebida produzida pela Gïk. Foto: Reprodução/Instagram