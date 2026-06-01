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Vinho azul gera polêmica com produtores tradicionais, mas visual chamativo atrai consumidores

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Redação Flipar
  • Pela legislação da União Europeia, apenas bebidas obtidas exclusivamente da fermentação de uvas podem receber oficialmente a classificação de vinho. Como o produto leva corantes e outros ingredientes adicionais, ele não se encaixa nessa definição legal. A polêmica aumentou em 2017, quando a Associação Espanhola do Vinho exigiu mudanças na rotulagem da bebida produzida pela Gïk.
    Pela legislação da União Europeia, apenas bebidas obtidas exclusivamente da fermentação de uvas podem receber oficialmente a classificação de vinho. Como o produto leva corantes e outros ingredientes adicionais, ele não se encaixa nessa definição legal. A polêmica aumentou em 2017, quando a Associação Espanhola do Vinho exigiu mudanças na rotulagem da bebida produzida pela Gïk. Foto: Reprodução/Instagram
  • No Brasil, versões nacionais e importadas já aparecem em lojas especializadas, com preços que variam conforme a marca e a origem. Uma garrafa de 750?ml do rótulo Blue Ice Don Patto, por exemplo, pode ser encontrado por cerca de R$?59,90 a R$?69,90.
    No Brasil, versões nacionais e importadas já aparecem em lojas especializadas, com preços que variam conforme a marca e a origem. Uma garrafa de 750?ml do rótulo Blue Ice Don Patto, por exemplo, pode ser encontrado por cerca de R$?59,90 a R$?69,90. Foto: Imagem gerada por IA
  • A depender da marca, safra e do distribuidor, outras versões importadas podem custar até R$ 400. Com baixa acidez, teor alcoólico moderado (entre 8% e 11%) e visual chamativo, o vinho azul tem se consolidado como uma alternativa diferente para consumidores interessados em bebidas mais leves e modernas.
    A depender da marca, safra e do distribuidor, outras versões importadas podem custar até R$ 400. Com baixa acidez, teor alcoólico moderado (entre 8% e 11%) e visual chamativo, o vinho azul tem se consolidado como uma alternativa diferente para consumidores interessados em bebidas mais leves e modernas. Foto: Reprodução/Instagram
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