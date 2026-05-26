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SEQUESTRO E AGRESSÃO

Veja fotos do resgate da mulher que foi sequestrada e jogada do Rola-Moça

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada consciente e orientada

E
Estado de Minas
  • Mulher sequestrada pelo ex-companheiro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG)
    Mulher sequestrada pelo ex-companheiro é resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
  • Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
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    Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press
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