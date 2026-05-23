A DEFESA DE QUEM PROTEGE
Brigadistas treinam táticas de sobrevivência na linha do fogo
Reportagem do EM acompanha com exclusividade treinamento de autorresgate para combatentes voluntários da Serras do Cipó e outros pontos do Espinhaço
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre tÃ©cnicas de sobrevivÃªncia, preparo fÃsico e resistÃªncia emocional, brigadistas voluntÃ¡rios da Serra do CipÃ³ participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate nÃ£o chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem estÃ¡ na linha de frente do combate aos incÃªndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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