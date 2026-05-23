Brigadistas treinam táticas de sobrevivência na linha do fogo

Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press