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A DEFESA DE QUEM PROTEGE

Brigadistas treinam táticas de sobrevivência na linha do fogo

Reportagem do EM acompanha com exclusividade treinamento de autorresgate para combatentes voluntários da Serras do Cipó e outros pontos do Espinhaço

Leandro Couri
  • Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais.
    Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais.
    Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais.
    Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais.
    Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais.
    Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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  • Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais.
    Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Entre tÃ©cnicas de sobrevivÃªncia, preparo fÃ­sico e resistÃªncia emocional, brigadistas voluntÃ¡rios da Serra do CipÃ³ participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate nÃ£o chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem estÃ¡ na linha de frente do combate aos incÃªndios florestais.
    Entre tÃ©cnicas de sobrevivÃªncia, preparo fÃ­sico e resistÃªncia emocional, brigadistas voluntÃ¡rios da Serra do CipÃ³ participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate nÃ£o chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem estÃ¡ na linha de frente do combate aos incÃªndios florestais. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Entre técnicas de sobrevivência, preparo físico e resistência emocional, brigadistas voluntários da Serra do Cipó participaram de um treinamento em ambiente hostil para aprender a agir quando o resgate não chega. A reportagem do Estado de Minas acompanhou, por 30 horas, os desafios enfrentados por quem está na linha de frente do combate aos incêndios florestais.
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